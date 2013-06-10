انتخاب اصلح، ضامن پیشرفت و سازندگی ایران اسلامی است

سرهنگ داود بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، وظیفه هر ایرانی را حضور در پای صندوق‌های رأی و تشویق دیگران به شرکت در انتخابات دانست و اظهارداشت: از همه مردم دلسوز نظام و انقلاب اسلامی دعوت می‌ کنم با توجه به منویات مقام معظم رهبری در انتخاب فرد شایسته، روز 24 خرداد با حضور در پای صندوق‌های رأی، فرد اصلح را انتخاب کنند.



فرمانده سپاه امام رضا‌(ع) شهرستان البرز عنوان کرد: یکی از موارد حماسه سیاسی با توجه به پیام راهبردی سال که از سوی مقام معظم رهبری تبیین شده است، انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهرها است.



بهرامی بیان کرد: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از تمام جناح‌های سیاسی به صحنه انتخابات آمده‌اند که با حضور پرشور مردم حماسه عظیم سیاسی خلق خواهد شد.



فرمانده سپاه امام رضا‌(ع) با بیان اینکه ملت ایران بیدار و هشیار هستند بیان کرد: آگاهی مردم ایران و پیروی و تبعیت آنان از مقام معظم رهبری به جهانیان ثابت شده است.



بهرامی تصریح کرد: حضور مردم در پای صندوق‌های رأی همچون گذشته مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان خواهد کوبید و آنان را بار دیگر ناامید خواهد کرد.



وی، نقش رسانه‌ها در امر اطلاع‌ رسانی اخبار انتخاباتی را بسیار مهم ارزیابی و بیان کرد: رسانه‌های داخل کشور بایستی به نوعی تلاش کنند تا موجب سرافرازی ایران اسلامی شوند و از طرفی تلاش رسانه‌های بیگانه مبنی بر عدم شرکت مردم در انتخابات را خنثی کنند.



فرمانده سپاه امام رضا‌(ع) شهرستان البرز عنوان کرد: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در صحنه انتخابات عمل کرد و با استفاده از کارشناسان و متخصصان عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، توانست مناظرات کاندیدهای ریاست جمهوری را بدون هیچ تنش و تخریب شخصیتی انجام دهد.



بهرامی، عملکرد صدا و سیما را بسیار مناسب دانست و بیان کرد: نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که اکثر مردم از برنامه‌های انتخاباتی صدا و سیما به ویژه مناظرات راضی بوده‌اند و تأثیر مناسبی در انتخاب فرد مورد نظرشان داشته است.



وی در پایان یادآورشد: پیام اصلی حضور پرشور مردم در انتخابات این است که دشمنان و بیگانگان حق دخالت بیجا و بی‌مورد در نظام و اداره کشور ندارند.