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۲۰ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۲۷

بابایی بیان کرد:

رقابت 236 داوطلب شورا در بندرگز

رقابت 236 داوطلب شورا در بندرگز

بندرگز - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان بندرگز گفت: 236 نفر از داوطلبان تاييد صلاحيت شده چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان با شروع زمان قانوني تبليغات، رقابت براي راه يابي به شوراها را آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی بابایی پیش از ظهر دوشنبه در ستاد انتخابات شهرستان، با در خواست تبعيت از قانون تبليغات انتخاباتي توسط نامزدها افزود: کل داوطلبان شرکت در چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان بندرگز از ابتدا 268 نفر بود که از اين تعداد 27 نفر انصراف دادند و چهار نفر رد صلاحيت شده و 264 نفر تاييد صلاحيت شدند.
 
وي بيان اينکه کانديداهاي تاييد صلاحيت شده شوراهاي اسلامي، به اصول اخلاقي انتخابات پاي بند باشند، گفت: انتظار مردم و مسوولان از نامزدهاي شوراهاي اسلامي اين است که انتخابات در فضايي آرام پيش برود و نامزدها برنامه هايي را ارائه دهند که جنبه عملي داشته باشد.
 
فرماندار بندرگز با بيان اينکه تبليغات نامزدهاي انتخابات در فضاهاي در نظر گرفته شده مجاز است، اظهار کرد: با هرگونه تبليغات در مکان غير مجاز بر اساس قانون برخورد مي شود.
 
بابايي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: همه بسترهاي لازم در اين شهرستان به منظور حضور حداکثري مردم در انتخابات آماده است و مردم شهرستان بندرگز براي خلق حماسه اي بزرگ آماده هستند.
 
وي اضافه کرد: دشمنان نظام جمهوري اسلامي با برنامه ريزي منسجم ، تمام تلاش خود را براي شکست انتخابات ايران بکار گرفته اند که ما بايد از هر گونه بي تفاوتي پرهيز نموده و از هر فرصتي براي خلق حماسه سياسي استفاده کنيم.
 
فرماندار بندرگز با تاکيد بر اهميت برگزاري پر شور انتخابات 24 خرداد اظهار داشت: با توجه به تمهيد مقدمات و تامين امکانات و ايجاد بستر مناسب ، شاهد مشارکت گسترده مردم در اين رويداد بزرگ سياسي خواهيم بود.
 
رئیس ستاد انتخابات شهرستان بندرگز گفت: بزرگترين آزمون ملت ايران  در 24 خرداد ماه رقم مي خورد و حضور اقشار مختلف مردم در پاي صندوق هاي راي در 24 خرداد بيانگر تبعيت از امام راحل و مقام معظم رهبري است.
 
وي تصريح کرد: مردم با انتخاب آگاهانه خود، سياست هاي دشمن براي ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران را با شکست مواجه مي کنند.
 
فرماندار بندرگز بيان کرد: مردم با حضوردر پاي صندوق هاي راي انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا، ضمن اينکه به نداي رهبر معظم انقلاب لبيک مي گويند ، و دشمنان نيز در برابر ملت ايران احساس ضعف مي کنند.
 
بابايي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به آغاز زمان تبليغات کانديداهاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا گفت: تبليغات تا ساعت هشت صبح روز 23 خرداد ادامه دارد و در صورت مشاهده يا دريافت هر گونه گزارش مبني بر تخلف انتخابات طبق قانون با متخلفان برخورد خواهيم کرد.
 
کد مطلب 2072996

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