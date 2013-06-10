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۲۰ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۳۹

ویسکرمی خبر داد:

2300 کارگر لرستانی بیمه بیکاری دریافت کردند

2300 کارگر لرستانی بیمه بیکاری دریافت کردند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان از پرداخت بیمه بیکاری به دو هزار کارگر این استان خبر داد.

حامد ویسکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال گذشته دو هزار و 365 کارگر استان لرستان بیمه بیکاری دریافت کردند.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای افزایش ایمنی و حفاظت کار در لرستان، بیان داشت: میزان حوادث ناشی از کار در لرستان طی سال گذشته 13 درصد کاهش یافته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان بیان داشت: لرستان در این زمینه طی سال گذشته توانست رتبه نخست را در کشور از آن خود کند.

ویسکرمی همچنین به رفع مشکلات واحدهای اقتصادی لرستان اشاره کرد و افزود: طی سال گذشته 125 واحد تولیدی که دارای مشکلاتی مانند سرمایه در گردش، بدهی معوق، مسائل مربوط به دستگاههای اجرایی و خدماتی بودند در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مورد حمایت قرار گرفتند.

وی بیان داشت: در این راستا پنج هزار و 323 کارگر در استان مورد حمایت قرار گرفته و بیکاری آنها جلوگیری به عمل آمد.

کد مطلب 2072998

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