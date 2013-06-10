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۲۰ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۳۲

نارویی ابرازداشت:

روابط عمومی ها و ادارات سیستان و بلوچستان مظلوم واقع شده اند

روابط عمومی ها و ادارات سیستان و بلوچستان مظلوم واقع شده اند

زاهدان-خبرگزاری مهر: استاندار سیستان و بلوچستان گفت: روابط عمومی ها به عنوان پیشانی استان و نقطه ارتباط با مردم و افکار عمومی مظلوم واقع شده و با کمترین امکانات دین خود را ادا می کنند.

به گزارش خبرنگار مهرحاتم نارویی پیش از ظهر امروز در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی های استان که در تالار اجتماعات استانداری برگزار شد اظهار داشت: در حال حاضر روابط عمومی ها با کمترین امکانات بیشترین فعالیت را برای معرفی و انعکاس پتانسیل های استان در طبق اخلاص قرار داده اند که جای بسی قدردانی دارد.

وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین و سخت ترین مشاغل در ادارات استان به حوزه روابط عمومی ها باز می گردد ادامه داد: این بخش مهم از ادارات همچون مردم استان مظلوم واقع شده و با کمترین امکانات به حیات خود ادامه می دهد.

استاندار همچنین با تاکید بر  اهمیت و نقش روابط عمومی ها در رویارویی با دشمن و هجمه های بیگانگان افزود: دشمنان ما توان مقابله و جرات رویارویی مستقیم با ملت ایران را ندارند و لذا با بهانه های مختلف و ایجاد توهم و شبهه سعی دارند تا مردم رانسبت به نظام دلسرد کنند.

وی افزود: با وجود هجمه های متعدد دشمنان لذا نقش روابط عمومی ها در خنثی سازی این توطئه ها با ایجاد امید به زندگی در نزد مردم بسیار مهم و قابل توجه است.

وی از نیروی جوان، صبر و شکیبایی و همراهی مردم با مسئولان به عنوان ثروت هایی ارزشمند یاد کرد و گفت: در طی 10 ماه خدمت در استان مشارکت و همدلی آحاد مردم موجب شده است تا هیچ در بسته ای برای گشودن گره از کار مردم وجود نداشته باشد.

وی تاکید کرد: همه افرادی که در این استان در حال خدمت هستند باید به جایگاه ارزشمند خود در خدمت رسانی به مردم توجه و دقت داشته باشند و در راستای آبادانی استان با در نظر گرفتن رضای خدا گام های خود را استوار تر و بلند تر  بر دارند.      

 

کد مطلب 2073005

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