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۲۰ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۴۵

مدیرکل پست استان اعلام کرد:

اصفهان در تجارت الکترونیکی پیشتاز است/ رونمایی از تمبر یادبود بازار الکترونیکی صنایع دستی

اصفهان در تجارت الکترونیکی پیشتاز است/ رونمایی از تمبر یادبود بازار الکترونیکی صنایع دستی

اصفهان – خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره پست استان اصفهان نیز بیان اینکه در حال حاضر بیش از 1100 واحد پستی استان به خطوط پرسرعت اینترینی مجهز شده گفت: در حال حاضر اصفهان یکی از پیشگامان تجارت و خرید و فروش الکترونیک است.

به گزارش خبرنگار مهر،  سعید رجالی پیش از ظهر دوشنبه در در مراسم افتتاح بازار الکترونیکی صنایع دستی اصفهان در خصوص بازار الکترونیکی صنایع دستی اصفهان افزود: این فعالیت مشترکی بین اداره کل پست استان و اتحادیه صنف صنایع دستی است و برای اولین بار این امکان فراهم می‌شود تا تولید کنندگان صنایع دستی بتواند آثار و تولیداتشان رادر غرفه های مجازی عرضه و خریداران از سراسر کشور برا ی خرید اقدام کنند.

وی با اشاره ایجاد فروشگاه فروش صنایع دستی در ساختمان پست واقع در خیابان نشاط گفت: از این پس گردشگران و شهروندان می‌تواند با مراجعه به این فروشگاه اقدام به خرید کرده و در محل با همکاری گمرک و پست نسبت به ارسال کالا به خارج از کشور اقدام کنند.

 گفتنی است در  این مراسم از تمبر یادبود افتتاح بازار الکترونیکی صنایع دستی اصفهان رونمایی شد.   

کد مطلب 2073036

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