اصفهان در تجارت الکترونیکی پیشتاز است/ رونمایی از تمبر یادبود بازار الکترونیکی صنایع دستی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رجالی پیش از ظهر دوشنبه در در مراسم افتتاح بازار الکترونیکی صنایع دستی اصفهان در خصوص بازار الکترونیکی صنایع دستی اصفهان افزود: این فعالیت مشترکی بین اداره کل پست استان و اتحادیه صنف صنایع دستی است و برای اولین بار این امکان فراهم می‌شود تا تولید کنندگان صنایع دستی بتواند آثار و تولیداتشان رادر غرفه های مجازی عرضه و خریداران از سراسر کشور برا ی خرید اقدام کنند.

وی با اشاره ایجاد فروشگاه فروش صنایع دستی در ساختمان پست واقع در خیابان نشاط گفت: از این پس گردشگران و شهروندان می‌تواند با مراجعه به این فروشگاه اقدام به خرید کرده و در محل با همکاری گمرک و پست نسبت به ارسال کالا به خارج از کشور اقدام کنند.

گفتنی است در این مراسم از تمبر یادبود افتتاح بازار الکترونیکی صنایع دستی اصفهان رونمایی شد.