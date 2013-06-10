پارلمان شهری از فضاهای سیاسی فاصله بگیرد/ ورود افراد کارآمد به شورا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین خانلری با اعلام این مطلب افزود: یکی از اولویتهای شورای چهارم، پیگیری مصوبات و طرحها و لوایحی به جا مانده از شورای سوم است. در واقع، این کار می تواند تکمیل کننده زحمات شورای سوم باشد.

رئیس اسبق سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر اینکه شورای سوم شهر تهران مصوبات خوبی برای برون رفت پایتخت از مشکلات شهری داشته است، تصریح کرد: اعضای شورا می بایست فارغ از هرگونه جریانات سیاسی، در خدمت شهروندان باشند. این انتظاری است که شهروندان از نمایندگان خودشان در پارلمان شهری دارند.

خانلری، اولویت شورای چهارم، بعد از پرداختن به برنامه ها و مصوبات بر جا مانده شورای سوم را، توجه به مهمترین دغدغه های شهروندان دانست و گفت: حل معضل ترافیک و آلودگی هوا، مهمترین مشکلاتی است که آسیبهای آن متوجه سلامت شهروندان است.

این کاندیدای شورای چهارم شهر تهران با تاکید بر خسارتهای سنگین ترافیک و آلودگی هوا که بعضا جبران ناپذیر است، افزود: ترافیک و آلودگی هوا، تنها معضل شهری نیستند بلکه آسیبهای روحی و روانی این قبیل معضلات شهری، به مراتب نگران کننده تر از هزینه و وقتی است که از مردم گرفته می شود.

وی با اشاره به حضور پر تعداد کاندیداهای شورای شهر تهران برای حضور در شورای چهارم، اظهارداشت: مردم باید افرادی را به عنوان نمایندگان خود به پارلمان شهری بفرستند، که مطمئن باشند از لحاظ کارآیی و تجربه اجرایی، توانایی پیشبرد خواسته های آنها را دارند.

خانلری ادامه داد: به نظر می رسد افرادی باید وارد شورا شوند که علاوه بر سوابق تحصیلی و اجرایی که در کارنامه آنها وجود دارد، توانایی پاسخگویی به دغدغه های شهروندان را نیز داشته و تمام وقت خود را صرف خدمت به مردم کنند.

وی اظهارامیدواری کرد که شورای چهارم از جریانات و فضاهای سیاسی فاصله بگیرد و بتواند وقت خود را صرف توسعه و آبادانی شهر کند.