امروز ملت هاي آمريکاي لاتين بيدار شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمود احمدي‌نژاد رئیس جمهور ظهر امروز دوشنبه در مراسم دريافت استوارنامه «امه‌نوتب زمبرانو» سفير جديد ونزوئلا با اظهار خشنودي از اينكه روابط دو كشور در سطح بسيار بالايي قرار داشته و روز به روز مستحكم‌تر مي شود، گفت: ايران و ونزوئلا در يك جبهه قرار داشته و دشمنان و آرمان‌ها و اهداف مشتركي دارند و همچون كوهي استوار همواره با هم خواهند بود.



رييس‌جمهور افزود: هيچ مانعي نمي تواند باعث جلوگيري از تعميق دوستي و برادري دو ملت شود؛ دوستي و برادري ما بسيار فراتر از روابط دوجانبه ديپلماتيک است و تا هميشه ادامه خواهد داشت.



احمدي‌نژاد اظهار داشت: جهان در حال تحول بزرگي است و جهت اين تحول به سوي آرمان ها و آرزوي هاي ماست و اميدوارم دو ملت در اين مسير در تحقق اهدافشان موفق باشند.



رييس‌جمهور در واکنش به اظهارات سفير جديد ونزوئلا مبني بر اينکه هوگو چاوز چند روز پيش از درگذشت خود اين استوارنامه را به بنده داد و در همان حال بيماري که عمل هاي جراحي سنگين را نيز پشت سر گذاشته بود، دغدغه گسترش روابط با ايران را داشت، تصريح کرد: چاوز هميشه زنده است؛ اگر چه جسم چاوز در ميان ما نيست اما دوستان چاوز و به ويژه آقاي مادورو راه ايشان را ادامه خواهند داد.



رييس‌جمهور تاکيد کرد: هوگو چاوز شخصيت بسيار بزرگي بود که خلاصه تمام شخصيت هاي انقلابي آمريکاي لاتين و نماد يک تاريخ مبارزه است.



امه‌نوتب زمبرانو سفير جديد ونزوئلا نيز در اين مراسم س از تقديم استوارنامه خودبا بيان اينکه امپرياليسم از اتحاد ايران و ونزوئلا به خود مي لرزد، خطاب به دکتر احمدي نژاد گفت: دليل اينکه امپرياليسم از شما مي ترسد اين است که رهبراني چون شما و چاوز از حقيقت و درستي سخن مي گوييد؛ امروز احساس مي کنم چاوز در اين مراسم حضور دارد.