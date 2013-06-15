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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۹:۴۹

آغاز پیش‌تولید "کلاشینکف" بعد از پایان تب و تاب انتخابات

آغاز پیش‌تولید "کلاشینکف" بعد از پایان تب و تاب انتخابات

پیش‌تولید فیلم سینمایی "کلاشینکف" بعد از سپری شدن تب و تاب انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری آغاز می‌شود.

سعید سهیلی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که هنوز پیش‌تولید فیلم سینمایی "کلاشینکف" را آغاز نکرده است، گفت: آغاز پیش‌تولید فیلم سینمایی "کلاشینکف" بعد از انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری خواهد بود.

وی توضیح داد: هنوز بازیگری برای این فیلم انتخاب نکرده و ترجیح می دهم با آرامتر شدن جو حاکم بر جhمعه که ناشی از برگزاری انتخابات است، پیش تولید و سپس ساخت این فیلم سینمایی را آغاز کنم.

"کلاشینکف" داستانی اجتماعی و تلخ است که با رگه های طنز همراه می‌شود. فیلمنامه این اثر سینمایی توسط سعید سهیلی و مهدی محمدنژادیان نوشته شده است.

به گفته سهیلی، "کلاشینکف" فیلمی پربازیگر و در راستای داستان فیلم سینمایی "گشت ارشاد" فیلم قبلی وی است.

"گشت ارشاد" آخرین ساخته سعید سهیلی، ماجرای سه جوان جنوب شهری است که برای بدست آوردن پول و گذراندن زندگی دست به کارهای خلاف می زنند. در این فیلم بازیگرانی چون حمید فرخ نژاد، پولاد کیمیایی، ساعد سهیلی، جمشید هاشم پور، نیوشا ضیغمی، سحر قریشی و .... حضور دارند.

این فیلم سینمایی در اکران نوروزی سال 1391 در سینماهای کشور به نمایش درآمد.

کد مطلب 2073077

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