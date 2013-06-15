سعید سهیلی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که هنوز پیش‌تولید فیلم سینمایی "کلاشینکف" را آغاز نکرده است، گفت: آغاز پیش‌تولید فیلم سینمایی "کلاشینکف" بعد از انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری خواهد بود.

وی توضیح داد: هنوز بازیگری برای این فیلم انتخاب نکرده و ترجیح می دهم با آرامتر شدن جو حاکم بر جhمعه که ناشی از برگزاری انتخابات است، پیش تولید و سپس ساخت این فیلم سینمایی را آغاز کنم.

"کلاشینکف" داستانی اجتماعی و تلخ است که با رگه های طنز همراه می‌شود. فیلمنامه این اثر سینمایی توسط سعید سهیلی و مهدی محمدنژادیان نوشته شده است.

به گفته سهیلی، "کلاشینکف" فیلمی پربازیگر و در راستای داستان فیلم سینمایی "گشت ارشاد" فیلم قبلی وی است.

"گشت ارشاد" آخرین ساخته سعید سهیلی، ماجرای سه جوان جنوب شهری است که برای بدست آوردن پول و گذراندن زندگی دست به کارهای خلاف می زنند. در این فیلم بازیگرانی چون حمید فرخ نژاد، پولاد کیمیایی، ساعد سهیلی، جمشید هاشم پور، نیوشا ضیغمی، سحر قریشی و .... حضور دارند.

این فیلم سینمایی در اکران نوروزی سال 1391 در سینماهای کشور به نمایش درآمد.