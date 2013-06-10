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۲۰ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۳۶

حجت الاسلام توکلی:

تخلف انتخاباتی در کرمان گزارش نشده است/ فضای آرام مهمترین لازمه برگزاری انتخابات افتخار آفرین

تخلف انتخاباتی در کرمان گزارش نشده است/ فضای آرام مهمترین لازمه برگزاری انتخابات افتخار آفرین

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: با اقدامات انجام شده از سوی دستگاه قضایی و سایر نهادهای دست اندرکار، تاکنون گزارشی از تخلفات و جرایم انتخاباتی در استان وجود نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی توکلی صبح دوشنبه در حاشیه جلسه شورای قضایی استان کرمان گفت: فضای انتخاباتی در استان کرمان آرام است و حرکت بر اساس قانون در اولویت کار نامزدهای انتخاباتی قرار دارد.

وی فضای آرام و بدون تنش را مهمترین لازمه برای برگزاری انتخابات افتخار آفرین دانست و ادامه داد: فضای آرام زمینه را برای انتخاب فرد اصلح و کارآمد هموارتر می کند.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان تصریح کرد: قوه قضاییه در سال جاری نیز به مانند دوره های گذشته با برنامه ریزی مدون و حساب شده در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات انتخاباتی وارد صحنه شده و برنامه ها و اقدامات تاثیرگذای را انجام داده است.

وی برگزاری جلسات توجیهی برای اقشار مختلف دست اندرکار در امر انتخابات در سطح استان و همچنین نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا را از جمله اقدامات دستگاه قضایی در راستای پیشگیری از بروز تخلفات و جرایم انتخاباتی ذکر کرد.

رئیس شورای قضایی استان کرمان تصریح کرد: عملکرد خوب رسانه های مکتوب، دیجیتال خصوصا صدا وسیما در سطح کشور و استان کرمان نیز به ایجاد فضای آرام انتخاباتی کمک کرده است.

وی در ادامه به نامزدهای انتخابات و هواداران آنها توصیه کرد که ضمن توجه به نظافت شهری، از وارد کردن خسارت به اماکن و ابنیه خصوصی و دولتی خودداری کنند.

 

کد مطلب 2073079

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