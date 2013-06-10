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۲۰ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۳۵

موسوی خواه به مهر خبر داد:

162 میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی در لرستان توزیع شد/ رشد 6 درصدی مصرف بنزین

162 میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی در لرستان توزیع شد/ رشد 6 درصدی مصرف بنزین

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان لرستان از توزیع 162 میلیون لیتر انواع فرآورده نفت در این استان خبر داد.

سید محمدرضا موسوی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی ماههای فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری بیش از 162 میلیون و 419 هزار لیتر انواع فرآورده نفتی در لرستان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه از این میزان 66 میلیون و 436 هزار لیتر مربوط به بنزین سوپر و معمولی بوده است، عنوان کرد: همچنین هفت میلیون و 346 هزار لیتر نفت سفید و 83 میلیون و 493 هزار لیتر نیز نفت گاز بوده است.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان لرستان ادامه داد: همچنین از این میزان پنج میلیون و 144 هزار لیتر نفت کوره بوده است.

موسوی خواه با بیان اینکه میزان مصرف فرآورده های نفتی به غیر از بنزین در لرستان در مدت زمان یاد شده کاهش چشمگیر داشته ایم، ادامه داد: میزان مصرف بنزین در لرستان طی این دو ماه شش درصد افزایش یافته است.

وی دلیل افزایش مصرف بنزین را مسافرتهای نوروزی و افزایش سهمیه بنزین نوروز عنوان کرد.

کد مطلب 2073086

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