حمایت جبهه مقاومت و پیشرفت ملت ایران از سعید جلیلی

به گزارش خبرگزاری مهر متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ



همانا كسانى كه گفتند: پروردگار ما خداى يكتاست آنگاه [بر آن‏] پايدارى نمودند، فرشتگان بر آنان فرومى ‏آيند [و گويند] كه مترسيد و اندوه مداريد و شما را مژده باد به آن بهشتى كه نويد داده مى‏ شدید.



انتخابات دوره ی یازدهم ریاست جمهوری به موعد انجام خود نزدیک می شود. ان شاء الله ملت بزرگ ایران در لبیک به مقتدای خود حماسه ی سیاسی بزرگی را رفم خواهد زد که پیش درآمد یک حماسه ی بی بدیل اقتصادی خواهدشد. در ماههای اخیر هر کس و جریانی که توانی و تریبونی داشت، به زمینه سازی و ایجاد فضایی مناسب و پرشور برای انتخابات پرداخت و البته جریاناتی هم تغافل نمودند. اینک نوبت معرفی تعیین نامزد اصلح بر اساس ملاک ها و معیارهای مورد قبول و نیاز حرکت بزرگ ملت به سوی قله های علمی، مدیریتی و فرهنگی و ... ، رسیده، که چند روزی ست نتایج بررسی ها در این خصوص به جامعه اعلام می گردد. احزاب، گروهها، شخصیت ها ، علما و سایر نخبگان و ... در این ارتباط دارای تکلیفی واجب و صاحب نقش برجسته ای می باشند.

جبهه مقاومت و پیشرفت ملت ایران [ متشکل از برخی احزاب و گروه هایی از پزشکان ، دانشگاهیان، فرهنگیان و نخبگانی از غالب تخصص ها و مشاغل ] ، که فارغ از خط کشی های مرسوم سیاسی، اصل را حرکت عمومی به سوی گفتمان مسلط انقلاب اسلامی قرار داده اند ، محور اساسی تصمیم گیری را، برای انتخاب فردی شایسته [ که کلید سکان اجرایی کشور به مدت 4 سال به دست او سپرده می شود ]، معیارهای مهم و درجه اولی چون " سوابق و برنامه ها" ، " تبعیت عملی از ولایت فقیه" ، "درک و تعقیب عمق نگاه و سیاست های کلی مقام معظم رهبری در کشورداری" ،" مصداق کسی که نقاط قوت رییس جمهور و یا روسای جمهور قبلی را داشته باشد ولی ضعف های او و یا آنها را نداشته باشد" و "شعار عزت، حکمت و مصلحت را علاوه بر سیاست خارجی و روابط با سایر کشورها، بتواند در اداره امور داخلی کشور نیز بکار بندد" و " تعبیر و تفسیر درست ازمفهوم عدالت در عرصه های مختلف جامعه " در نظر گرفت.

سایر ویژگی های ضروری عبارت بودند از؛

" کاری بودن، مردمی بودن و ارزشی بودن " ، " مقاومت و شجاعت در مقابل دشمنان اسلام و ایران "، " برخورداری از تدبیر "(اصولا تدبیر غیر از مدیریت به معنای اداره ی امور است. تدبیر یعنی اتخاذ تصمیم درست و به هنگام در جریان تغییرات پرشتاب و رصد هر آن چیزی که می تواند دشواری هایی را به مردم تحمیل کند، پیش از آنکه کار، از کار بگذرد)، " پایبندی به قانون " ، " ساده زیستی "، " توجه به اقشار و طبقات مختلف مردم " و " درک مشکلات و دردها و محرومیت های مردم " و " اعتقاد به کار تیمی" و " ساختن تیمی از افراد دارای تفکر دلنشین بسیجی در تخصص های مختلف ".

این معیارها به طور کلی و مصداقی در ارتباط با کلیه ی نامزدها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای مرکزیت این ائتلاف با توجه به شناخت و ارزیابی خود از هر یک از کاندیداهای مطرح، به آنها برابر معیارها ی ذکرشده، ضریب و رتبه داده و سرانجام امتیاز نهایی محاسبه شد.

نتیجه اینکه، از بین این شخصیت ها که شورای محترم نگهبان، صلاحیت آن ها را احراز کرده و همگی ان شاء الله برای خدمت پیشگام شده اند ، شهید زنده دکتر سعید جلیلی، انسان اندیشمند، پرتلاش، اخلاقی، انقلابی، جهادی، صبور، مخلص و صاحب گفتمان مترقی" مقاومت رمز پیشرفت ایران " و جوانی جانباز از نسل جانباز انقلاب و جوانترین نامزد [که پایی بریده در جنگ و سپرده شده به صندوق امانات بهشت دارد و پای دیگرش، پایه ای محکم و پیشرو در مصاف میدان جنگ نرم هسته ای قدرت های زورگوی دنیا با ایران است]، حائز بیشترین امتیاز گردید که بدینوسیله به محضر ملت عزیز، آگاه و بیدار ایران اسلامی معرفی می گردند.

امید آنکه با حضور حداکثری مردم در انتخابات 24 خرداد، حماسه ای به وسعت حماسه ی آزاد سازی خرمشهر، زمینه ساز سرافرازی نهایی در میدان های نبرد هسته ای را فراهم آورد و«مصونیت، پیشرفت، آرامش و حرکت عمومی ایران به سمت اهداف متعالی ملت» شتاب بیشتری گیرد.قطعا با این انتخاب، به رفاه مادی و معنوی ملت بیش از پیش توجه گردیده و زمینه ی برخی سوء مدیریت ها که به تورم و گرانی و اختلال عملکرد اخلاقی و فرهنگی جامعه منجر شده، ازبین خواهد رفت.

ما با نام "یا محمد بن عبدالله (ص) " [کلمه رمز آزاد سازی خرمشهر] و با افتخار و بدون هیچ منت و چشمداشتی در این راه وارد و از هیچ تلاش مشروع و مقبولی برای تحقق آن دریغ نکرده و نخواهیم کرد و امیدواریم همه ی مساعی، رضایت خداوند قادر متعال را موجب گردد.

ما بر آنیم که روح شهیدان عزیزمان را به راستی بر آنات و لحظات خدمتگزاری در عرصه های مدیریت اجرایی کشور حاضر ، شاهد و ناظری راضی ببینیم و اندیشه ی ناب و مطابقت کردار و گفتار جلیلی، فرصتی مغتنم پدید آورده و خیر و صلاح مردم را رقم خواهد زد.

والسلام، 19 خرداد 1392 ،جبهه مقاومت و پیشرفت ملت ایران

