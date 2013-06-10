روحاني با امام جمعه سنندج ديدار كرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روحاني كانديداي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ظهر امروز و در جريان سفر خود به استان كردستان با امام جمعه سنندج ماموستا مجتهدي از نزديك ديدار و گفتگو كرد.

در اين ديدار كه با حضور شماري از اعضاي ستاد انتخابات دكتر روحاني در سطح كشور و استان كردستان برگزار شد، ماموستا مجتهدي امام جمعه سنندج و نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبري از ديدار با دكتر روحاني اظهار خوشنودي كرد.

ماموستا مجتهدي گفت: من دعا مي كنم كه همه خدمتگزاران به نظام اسلامي موفق باشند و اميدوارم كه در روز 24 خرداد ماه شاهد حضور حداكثري مردم در صحنه باشيم و آنها بهترين فرد را براي رياست جمهوري انتخاب كنند.

دكتر روحاني نيز در اين ديدار ضمن اظهار خوشنودي خود براي ديدار با امام جمعه سنندج بيان كرد: اميدوارم كه در صورت انتخاب از سوي مردم بتوانم به بهترين شكل ممكن خدمتگزار خوبي براي سراسر كشور به ويژه كردستاني هاي عزيز باشم.

در اين ديدار رئيس حسين فيروزي رئيس ستاد روحاني در كردستان، جلال جلالي زاده نماينده سابق مردم شهرستان هاي سنندج، ديواندره و كامياران در مجلس شوراي اسلامي نيز دقايقي كوتاه سخنراني كردند.

روحاني بعد از ديدار با امام جمعه سنندج، اين شهر را به مقصد اروميه و ديدار با مردم استان آذربايجان غربي ترك كرد.