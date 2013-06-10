به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فرهادی ظهر دوشنبه در نشست شورای مدیران کمیته امداد استان افزود: کل سرمایه در گردش کمیته امداد استان مبلغ 30 میلیارد تومان است که در سرفصلهای مختلف به صورت تسهیلات به مددجویان پرداخت میشود.
وی اظهار داشت: این تسهیلات شامل تسهیلات خوداشتغالی و مشاغل خانگی با اولویت زنان سرپرست خانوار است.
فرهادی افزود: مابقی تسهیلات در سرفصلهای وام محکومان، تسهیلات قرض الحسنه معیشتی و سایر موارد به مددجویان پرداخت میشود.
وی بر جذب مشارکتهای عمومی در سرفصلهای مختلف از جمله تأمین جهیزیه، خدمات فرهنگی و تأمین مسکن تاکید کرد و گفت: این نهاد بدون مشارکتهای مردمی قادر به رفع همه نیازهای مددجویان نیست.
مدیرکل کمیته امداد استان یکسانسازی خدماتدهی در شهرستانهای استان را ضروری دانست و خواستار رفع مشکلات و نواقص در این زمینه شد.
وی همچنین بر برنامهریزی برای برگزاری برنامههای ویژه ماه مبارک رمضان از جمله طرحهای ایتام و اکرام و... تاکید کرد.
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