به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه E3 یکی از مهمترین نمایشگاه های بازی رایانه ای در دنیا و متعلق به سازمان ESA است که امسال 11 تا 13 ژوئن برابر با 21 تا 23 خردادماه 92 در مرکز همایش های لس آنجلس آمریکا برگزار می شود. در این نمایشگاه شرکتهای بازیهای رایانه ای و ویدئویی بزرگ و مطرح جهانی، شرکتهای تجاری بین المللی، رسانه ها و تحلیلگران صنعت بازیهای رایانه ای از بیش از 100 کشور جهان حضور می یابند.

در این راستا کمپین Indies crash E3 2013 اعلام کرد که بازی ارتشهای فرازمینی از شرکت راسپینا و بازی شبگرد از شرکت پردیس رایانه به ترتیب در رتبه های 4 و 7 نظرسنجی قرار گرفتند و شانس حضور در این نمایشگاه در بخش "بازی‌های ایندی" را کسب کردند.

این کمپین متشکل از گروهی از تولیدکنندگان بازیهای ایندی بوده که هدف آنها کمک به E3 برای توجه بیشتر به شرکتها و تولیدکنندگان جهانی بازیهای ایندی در این نمایشگاه است تا شانس حضور در نمایشگاه E3 را برای 10 شرکت دیگر نیز فراهم آورند؛ به این ترتیب که شرکتها در این پایگاه اینترنتی مربوطه ثبت نام کرده و بر اساس آراء کسب شده توسط مخاطبان و طرفداران هر بازی که در این سایت ثبت می شود، 10 شرکت اول را انتخاب و برای حضور در نمایشگاه به آنان امکاناتی جهت معرفی بازی خود و شانس تعامل با توزیع کنندگان و سرمایه گذاران این صنعت اختصاص می یابد.

"ارتشهای فرازمینی" بازی حادثه ای تیراندازی اول شخصی بوده که در آینده‌ای دور اتفاق می‌افتد و روایتگر جنگهای بشریت بر سر بزرگترین دغدغه‌ خود یعنی انرژی است.

فاز پروتوتایپ بازی "ارتش‌های فرازمینی" با حمایت بنیاد ملی بازیهای رایانه ای و مراحل تولید آن از دی ماه سال ۱۳۹۰ و با موتور قدرتمند UDK آغاز شده است.

بازی "شبگرد: طلوع تاریکی" با حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای در سبک حادثه ای ماجرایی سوم شخص در مرحله نهایی تولید قرار دارد.

این بازی روایت خلافکارانی بوده که از دست عدالت فرار کرده و در تاریکی شب سعی در تباهی دنیا دارند.

بازی شبگرد دارای محیط های بزرگ و پر جزئیات بوده و بازیکن در حین بازی به مبارزه تن به تن و حل معما و تفحص می پردازد.