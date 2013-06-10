افتتاح اولین بوستان مینیاتور کشور در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد مختاری مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران اظهار کرد: در این بوستان که در منطقه 8 واقع شده ، ماکت مینیاتوری 12 آثار تاریخی کشورمان که در فهرست یونسکو به ثبت رسیده اند به نمایش گذاشته شده است. تخت جمشید ، چغازنبیل ، میدان نقش جهان ، پاسارگاد ، تخت سلیمان، گنبد سلطانیه ، ارگ بم ، کتیبه بیستون و.. از جمله این آثار هستند.وی افزود : فضای سبز این بوستان نیز طراحی خاصی دارد و گونه های گیاهی که در آن کاشته شده ، از نوع مینیاتوری هستند.

مدیرعامل سازمان پارکها، بوستان مینیاتور منطقه 8 را طرحی پایلوت خواند و اظهار کرد : 3 باغ مینیاتور دیگر در تهران احداث خواهد شد تا دسترسی بهتری برای شهروندان ساکن در نقاط مختلف تهران فراهم شود.

وی با اشار ه به اینکه مکان یابی احداث 3 باغ دیگر در حال انجام است خاطرنشان ساخت : تا پایان سال جاری طراحی یک مورد از این سه باغ مینیاتور جدید به انجام می رسد.

به گفته مختاری، در سه باغ دیگر مینیاتوری تهران، ماکت آثار تاریخی که اخیرا ثبت جهانی شده و همچنین آثار ارزشمندی که هنوز در فهرست آثار جهانی قرار نگرفته اند، به نمایش درخواهد آمد.