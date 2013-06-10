حضور حداکثری مردم در انتخابات نشانه عظمت و استقلال کامل کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالامیر خلیفات ظهر دوشنبه در جمع حامیان دکتر روجانی در شهرستان کنگان با اشاره به فعالیت‌های تبلیغات این کاندیدا در شهرستان کنگان، اظهار داشت: ستاد دکتر حسن روحانی از روز شنبه 18 خرداد 92 به طور فعال کار خود را در کنگان آغاز کرده است.

وی خاطرنشان کرد: این ستاد، کمیته سیاسی، کمیته جوانان، کمیته اصناف و کسبه، کمیته ورزشکاران، کمیته مالی و پشتیبانی، کمیته دانشجویان و اساتید، کمیته اقوام، کمیته فرهنگیان و کمیته تبلیغات خود را راه اندازی کرده است.

مسئول ستاد تبلیغاتی دکتر روحانی افزود: برنامه تشکیل ستاد در شهر ساحلی بنک و همچنین بندر سیراف را نیز داریم.

خلیفات گفت: ستاد تبلیغاتی خواهران نیز تا امشب تشکیل خواهیم داد و و در جایی مناسب آن ها را مستقر خواهیم کرد.

وی اذعان داشت: به صورت رسمی و جداگانه با اقشار مختلف جلسه نداشته ایم. معمولا جلسات ما طوری ست که همه اقشار در آن حضور دارند که البته بیشتر فرهنگیان بوده اند.

مسئول ستاد تبلیغات دکتر روحانی در شهرستان کنگان یادآور شد: تبلیغات ما به صورت توزیع پوستر، تراکت، بنر، سی دی، دفترچه هایی مبنی بر زندگی نامه دکتر روحانی در طول انقلاب و حتی قبل از انقلاب است.

خلیفات عنوان کرد: از همه مردم با هر سلیقه، اعتقاد و نگاهی خواستار حضور در انتخابات هستیم چرا که موضوع اصلی آینده و استقلال کشور است.

وی تصریح کرد: تکلیف ما بنا به گفته مقام معظم رهبری شرکت در انتخابات است. نتیجه نهایی انتخابات را ملت رقم خواهند زد و هر نتیجه ای که رقم بخورد مورد قبول همه خواهد بود و بدون شک ما نیز تابع آن هستیم.

مسئول ستاد تبلیغات دکتر روحانی در شهرستان کنگان خواستار شد: ستادهای تبلیغاتی کاندیدا فقط به معرفی توانایی های فرد مورد نظر خود بپردازند و اینطور نباشد که با تخریب دیگران بخواهند وجهه کاندیده خود را بالا ببرند که انشاءالله اینطور نیز نخواهد بود.

خلیفات در پایان تاکید کرد: مردم با شرکت حداکثری خود در انتخابات عظمت و استقلال کامل کشور را یک بار دیگر به رخ جهانیان خواهند کشید.