ميانگين تراكم كلاسي دانش آموزان در مدارس شاهد افزايش نمي يابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مريم خليلوند در جمع اعضاي شوراي معاونان وزارتخانه با اشاره به حفظ تراكم دانش آموزي در كلاس هاي مدارس شاهد تا سقف 26يا27 دانش آموز تصريح كرد: به خاطر استقبال گسترده دانش آموزان و خانواده هاي آنان براي تحصيل در مدارس شاهد، با وجود توسعه مدارس در سال تحصيلي جديد، تراكم دانش آموزي براي كلاس هاي درس در شهر تهران حداكثر از 30 نفر بالاتر نخواهد رفت .

وي با بيان اين كه ثبت نام مدارس شاهد بر اساس ضوابط و محاسبه امتيازات دانش آموزان داوطلب تحصيل ، باقوت در حال انجام است ،گفت :فرزندان فرهنگيان حائز شرايط ،هنگام ثبت نام قطعي و نهايي از پرداخت شهريه ثابت معاف مي باشند و فقط هزينه و شهريه امور فوق برنامه را پرداخت خواهند كرد.

خلیلوند افزود :از كل هزينه تعيين شده براي ثبت نام دانش آموزان غير شاهد ، 40 در صد به شهريه ثابت و 60 درصد بقيه نيز به هزينه امور فوق برنامه اختصاص دارد .