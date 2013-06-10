لیست ستاد انتخاباتی زنده باد بهار اعلام شد

به گزارش خبرنگارمهر، در نشستی خبری که بعد از ظهر دوشنبه برگزار شد لیست انتخاباتی حامیان مشایی و احمدی نژاد با عنوان زنده باد بهار اعلام شد.

اسامی اعلام شده به شرح زیر است:

عبدالرضا شیخ الاسلامی

پروین احمدی نژاد

سید یاسر زواره ای

سعید کریمی

الهه رصایی

مهندس افشین نیلی

روح الله هدایتی

علی دبیحی

محمد ابوالحسنی

هما فلاح

مهندس حسین هاشمی

دکتر علامرصا کرد زنگنه

مختار

علی بهرامی

اتنا ال یاسین

اسد الله حیدری

مهندس ناصر بختیاری

مسعود رهنما

مهدی طیبی شیرمرد

فاطمه زرین ماه

علی طعماسبی

مهرداد کارگری

علی حسینی

ولی الله صالحی

داوود نطام ابادی

سید محمد حسینی

محمود معربی سینکی

خانم حدیث پازکی

عین الله پنجعلی میانه

مختار جباری