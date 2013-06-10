به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علي فدايي پیش از ظهر دوشنبه در همایش قرآنیان شهرستان دامغان با موضوع "سیاست و حکومت از منظر قرآن کریم و ائمه اطهار(س)" ضمن اشاره به آثار و بركات قرآن در سطح جامعه اسلامي، اظهار داشت: افراد زیادی وجود دارند که به قرآن علاقه وافر داشته و از همه برکات و معنویات این کتاب آسمانی بهره مند هستند.

وي افزود: بايد تلاش كنيم جامعه ما كه يك جامعه ديني و اسلامي است بيش از گذشته به سمت قرآن و مسائل قرآني پيش رود.

مسئول حوزه نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه دامغان با بیان اینکه فعاليت هاي قرآني در جامعه كافي نیست اظهار داشت: بايد در جهت ترويج و گسترش هر چه بيشتر اين فرهنگ با ارزش در سطح جامعه تلاش كنيم.

فدايي تصريح كرد: اجرا كردن دستورات قرآني در زندگي وظيفه همه ماست و بايد با روحيه بالا در اين زمينه گام برداشته و سطح زندگاني خودمان را سراسر قرآني كنيم تا از اين فرهنگ كه داراي خيرات و بركات فراوان است برخوردار شويم.

وي اضافه كرد: نقش سازمان تبليغات اسلامي و روحانيان در جذب جوانان و آموزش قرآني مهم و اساسي بوده و این سازمان توانسته است در توسعه، ترويج و گسترش فعاليت هاي قرآني به خوبي عمل و گام هاي خوبي بردارد.

مسئول حوزه نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه دامغان در خاتمه گفت: آشنايي جوانان و نوجوانان با فرهنگ قرآني بايد بهتر از گذشته انجام گيرد و نهادهاي فرهنگي با برنامه ريزي در اين زمينه این نسل را با ارزش هاي ديني و آموزه های این کتاب آسمانی سيراب كند.

این همايش يك روزه با حضور 80 نفر از فعالان قرآنی شهرستان دامغان پیرامون سياست و حكومت از منظر قرآن كريم و ائمه اطهار(س) در سالن همایش های اداره تبليغات اسلامي این شهرستان برگزار شد.