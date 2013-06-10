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۲۰ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۴۷

حجت الاسلام فدايي:

ترویج فرهنگ قرآنی باعث رفع مشکلات جامعه می‌شود

ترویج فرهنگ قرآنی باعث رفع مشکلات جامعه می‌شود

دامغان - خبرگزاری مهر: مسئول حوزه نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه دامغان توسعه و ترويج فرهنگ قرآني را تنها راه نجات جامعه از مشكلات دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علي فدايي پیش از ظهر دوشنبه در همایش قرآنیان شهرستان دامغان با موضوع "سیاست و حکومت از منظر قرآن کریم و ائمه اطهار(س)" ضمن اشاره به آثار و بركات قرآن در سطح جامعه اسلامي، اظهار داشت: افراد زیادی وجود دارند که به قرآن علاقه وافر داشته و از همه برکات و معنویات این کتاب آسمانی بهره مند هستند.

وي افزود: بايد تلاش كنيم جامعه ما كه يك جامعه ديني و اسلامي است بيش از گذشته به سمت قرآن و مسائل قرآني پيش رود.

مسئول حوزه نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه دامغان با بیان اینکه فعاليت هاي قرآني در جامعه كافي نیست اظهار داشت: بايد در جهت ترويج و گسترش هر چه بيشتر اين فرهنگ با ارزش در سطح جامعه تلاش كنيم.

فدايي تصريح كرد: اجرا كردن دستورات قرآني در زندگي وظيفه همه ماست و بايد با روحيه بالا در اين زمينه گام برداشته و سطح زندگاني خودمان را سراسر قرآني كنيم تا از اين فرهنگ كه داراي خيرات و بركات فراوان است برخوردار شويم.

وي اضافه كرد: نقش سازمان تبليغات اسلامي و روحانيان در جذب جوانان و آموزش قرآني مهم و اساسي بوده و این سازمان توانسته است در توسعه، ترويج و گسترش فعاليت هاي قرآني به خوبي عمل و گام هاي خوبي بردارد.

مسئول حوزه نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه دامغان در خاتمه گفت: آشنايي جوانان و نوجوانان با فرهنگ قرآني بايد بهتر از گذشته انجام گيرد و نهادهاي فرهنگي با برنامه ريزي در اين زمينه این نسل را با ارزش هاي ديني و آموزه های این کتاب آسمانی سيراب كند.

این همايش يك روزه با حضور 80 نفر از فعالان قرآنی شهرستان دامغان پیرامون سياست و حكومت از منظر قرآن كريم و ائمه اطهار(س) در سالن همایش های اداره تبليغات اسلامي این شهرستان برگزار شد.

کد مطلب 2073180

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