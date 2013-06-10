دانشگاه قم میزبان اولین تمرین شاگردان مایلی کهن / بازگشت آقای گل به صبا

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از تیم های تراکتورسازی تبریز، پرسپولیس تهران، راه آهن شهرری و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان سرانجام تیم فوتبال صبای قم نیز از امروز تمرینات خود را برای فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از سر می گیرد.

معرفی مایلی کهن به شاگردان جدیدش برای لیگ سیزدهم

صبایی ها که لیگ دوازدهم را با خاطرات نه چندان خوب و کسب رتبه دهم با حضور دو مربی یعنی یحیی گل محمدی و عبدالصمد مرفاوی به پایان رسانده اند حالا با محمد مایلی کهن گام در مسیر پر پیچ و خم لیگ سیزدهم خواهند گذاشت.

صبایی ها اعم از کادر فنی و بازیکنان این تیم همگی امروز در قم گردهم می‌آیند و طبق برنامه ریزی انجام شده از سوی مدیریت این باشگاه ابتدا در هتل المپیک قم حضور می یابند تا مراسم معارفه کادر فنی جدید تیم فوتبال صبای قم انجام شود.

قرار است کرم رضا پیریایی استاندار قم و رئیس مجمع باشگاه صبا همراه با سایر اعضای هیئت مدیره عصر امروز در جمع صبایی‌ها، محمد مایلی کهن و شاگردانش جدیدش را برای فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور با برگزاری اولین تمرین صبا همراهی کنند.

برگزاری اولین تمرین صبا در زمین چمن دانشگاه قم

بازیکنان تیم فوتبال صبای قم امروز نخستین تمرین خود را در زمین چمن دانشگاه قم برگزار می کنند تا این تمرین شروع آنها برای سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس باشد و صبا بعد از آن در تهران، اردبیل و ... ادامه تمرینات خود را برگزار کند.

مایلی کهن 61 ساله سه روز بعد از توافق با مسئولان باشگاه صبای قم، برنامه هایش را در قالب بخش های مختلف اعم از زمان شروع تمرینات، مدل تمرین کردن و مکان و زمان برگزاری اردو، بازیکنان مورد نظر و بسیاری از مسائل دیگر را به مسئولان باشگاه صبا داده است و حالا برنامه ریزی ها برای حضور صبا در لیگ جدید با نظر مستقیم این مربی با تجربه صورت می گیرد.

عنایتی اولین صید صبا برای فصل جدید لیگ برتر

چند بازیکن جدید نیز در صبای قم در راه هستند که البته نامی از آنها برده نمی شود، غلامرضا اولین بازیکنی است که رسما قرارداد یک ساله خود را با تیم صبای قم به امضاء رساند تا هواداران صبا به محض مطلع شدن حضور قطعی وی در تیم فوتبال صبای قم، شعار معروف خود در لیگ برتر دوره یازدهم یعنی «رضای آقای گل» را سر بدهند.

البته مسئولان باشگاه صبای مشغول مذاکره با چند بازیکن نامدار دیگر نیز هستند که برخی از آنها از روز سه شنبه بیست و یکم خرداد در تمرین صبا در تهران به جمع شاگردان محمد مایلی کهن می پیوندند و برخی دیگر نیز ممکن است امروز در اولین تمرین تیم صبا در شهر مقدس قم در معرض دید هواداران این تیم و رسانه ها قرار بگیرند.

