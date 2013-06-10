زهره فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: احیای بازی های بومی و محلی استان های مختلف کشور یکی از مهمترین برنامه ها و اولویت های فدراسیون ورزش‌هاي سنتی و بازي‌هاي بومي و محلي است و هیئت ها نیز مجری اهداف این فدراسیون در استان ها هستند.

وی تصریح کرد: در واقع دلیل اصلی تغییر نام فدراسیون ورزش های روستایی و عشایری به فدراسیون ورزش‌هاي سنتی و بازي‌هاي بومي و محلي این است که بیشتر سنت ها و شیوه های محلی ورزش در مناطق مختلف کشور شناسایی شود.

نایب رئیس هیئت ورزش های سنتی و بازی های بومی و محلی استان قم افزود: به همین منظور در مناسبت های مختلف سال جشنواره ورزش های سنتی و بازي‌هاي بومي و محلي را برگزار می کنیم تا به ترویج بیش از پیش این ورزش ها پرداخته شود.

وی به برگزاری جشنواره ای به همین مناسبت به میزبانی قم اشاره کرد و افزود: جشنواره ورزش‌هاي سنتی و بازي‌هاي بومي و محلي در قم در قم در حالی برگزار شد که میزبان این رقابت ها در سه رشته ورزشی با تقابل نزدیک و دیدنی شرکت کنندگان به انجام رسید.

فلاح اضافه کرد: جشنواره ورزش‌هاي سنتی و بازي‌هاي بومي و محلي با حضور پرتعداد ورزشکاران روستایی و علاقمند به بازی های بومی و محلی با در قالب تیم هایی از دليجان، اراک، آران و بيدگل، اصفهان و تيم‌هاي بخش های جعفريه و سلفچگان از قم در سالن ورزشي روستاي قلعه چم برگزار شد.

وی از توسعه امكانات ورزشي در روستاها، بخش‌هاي تابعه و نقاط دور استان قم خبر داد و در ادامه یاد آور شد: شرکت کنندگان در اين جشنواره در رشته‌هاي کشتي با شال، طناب کشي و هفت سنگ با يکديگر به رقابت پرداختند که با توجه به حضور تماشاگران پرتعداد در سالن ورزشی شهدای روستای قلعه چم، رقابت مدعیان از جذابیت و حساسیت بالایی برخوردار بود.

فلاح ابراز داشت: در پایان این دوره از رقابت ها در رشته طناب کشي و در رقابتی که زور و توان بالای جسمانی حرف اول را می زد، تیم طناب کشی روستای نیم ور با بهترین عملکرد دیگر رقبا را از پیش رو برداشت و بدین ترتیب مقام نخست و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد در حالی که تيم‌هاي جعفريه و قلعه چم نیز دوم و سوم شدند.

وی خاطرنشان کرد: مسابقات جشنواره فرهنگی ورزشی روستایی و بازی های بومی و محلی در قم در رشته‌ هفت سنگ نیز به شکل جالب توجهی برگزار شد و سرانجام یکی از تیم های میهمان یعنی آران و بیدگل توانست عنوان نخست را از آن خود کند، ضمن اینکه مقام‌هاي دوم و سوم به تیم های اعزامی از شهر دليجان و روستای نيم‌ور رسيد.

نایب رئیس هیئت ورزش های سنتی و بازی های بومی و محلی استان قم افزود: همچنین مسابقات کشتي با شال دیگر رقابت جذاب و دیدنی برگزار شد در قالب جنشواره ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی به میزبانی روستای قلعه چم بخش سلفچگان قم بود که در آن تيم‌هاي دليجان، جعفريه و نيم‌ور عناوين اول تا سوم را کسب کردند.

وی یاد آور شد: که با احتساب مجموع امتيازات هر سه رشته، تيم‌هاي دليجان، نيم‌ور و آران و بيدگل در رده‌هاي اول تا سوم ايستادند، ضمن اينکه تيم‌هاي جعفريه، سلفچگان (قلعه‌چم الف و ب) در مکان‌هاي بعدي جاي گرفتند و هداياي برترين‌ها با حضور مسئولان هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی و مسئولان بخش سلفچگان به آنها اهدا شد.

