به گزارش خبرگزاری مهر، ساخت بلندترین ساختمان دنیا در چین اکنون دارای مجوز لازم است اما ممکن است تصور شود که این شرکت زمان کافی در اختیار ندارد، چرا که برج خلیفه که در حال حاضر دارنده رکورد بلندترین ساختمان جهان است در عرض 5 سال ساخته شد.

این درحالی است که شرکت ساختمان بادوام در تکنیکی تولید قطعات بزرگ از سازه های پیش ساخته خارج از محل پیشگام است، از این رو می تواند این سازه ها را به محل منتخب منتقل کرده و آن را به سرعت کنار هم قرار دهد.

این شرکت از این تکنیک برای ساخت یک مجتمع مسکونی 30 طبقه در عرض 15 روز در سال 2011 استفاده کرد.

طرح ساخت این ساختمان با نام آسمان شهر دربرگیرنده فضای یک میلیون و 610 هزار متر مربعی است که این فضا در 220 طبقه پخش می شود. این طبقه هم کارکرد مسکونی و هم کارکرد تجاری داشته و ظرفیت 70 تا 120 هزار نفر را دارند.

هزینه ساخت این ساختمان بیش از 600 میلیون دلار تخمین زده شده است.

براساس این طرحها ساکنان بیشتر از آسانسور برای حرکت در داخل ساختمان استفاده می کنند، اما افرادی که از آسانسور واهمه دارند می توانند از پلکان 9.6 کیلومتری استفاده کنند که از طبقه اول به طبقه صدو هفتادم می رسد.

این ساختمان دربرگیرنده 56 محوطه باز مختلف است که می توان از آن برای بسکتبال، تنیس، شنا و تأتر استفاده کرد. 86 هزار متر مربع از فضای داخلی این ساختمان به مزارع ارگانیک عمومی اختصاص خواهد یافت.

از آنجا که موافقت دولت چین با ساخت این ساختمان از طول زمان ساخت آن بیشتر بوده این شرکت به سرعت کار ساخت و ساز را آغاز می کند.