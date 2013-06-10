حضور حداکثری مردم در انتخابات بر صلابت نظام می افزاید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصرت فخری لنگرودی عصر دوشنبه در مصاحبه با رسانه ها افزود: حضور حداکثری قشر روحانی و طلبه در عرصه انتخابات در راستای التزام عملی به ولایت و تحقق دیدگاه مقام معظم رهبری درباره حماسه سیاسی است.

وی همچنین به اهداف شوم دشمن اشاره کرد و اظهارداشت: دشمنان امروز در تلاش هستند تا با برنامه ریزی در انتخابات پیشرو خلل ایجاد کند و این حضور مردم است که می تواند اهداف آنان را خنثی کند.

مشاور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد:حماسه سیاسی پیش مقدمه حماسه اقتصادی است چرا که مباحث سیاسی در حوزه داخلی و بین المللی موجب شد ملت در حوزه اقتصاد به شدت به زحمت بیفتند.



وی همچنین با اعلام اینکه ملت ایران امروز به رونق اقتصادی، معیشت و توسعه فضای کسب کار نیاز دارند، اظهارداشت: مشکل اقتصادی هم اکنون چالش جدی مردم است.



حجت الاسلام فخری لنگرودی گفت: رئیس جمهور باید کسی باشد که مناسبات اقتصادی را بشناسد و نسبت به درمان این مهم اقدام کند بنابراین محسن رضایی می تواند به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم سامان دهد و به ثبات برساند.



وی با اعلام اینکه رضایی هم تحصیلات اقتصادی، هم تیم اقتصادی و هم تفکرات اقتصادی دارد، اظهارداشت: فقط داشتن تخصص در زمینه اقتصاد نمی تواند مشکلات اقتصادی جامعه را درمان کند بنابراین تخصص های دیگر هم لازم است.



مشاور دبیر مجمع تشخیص مصلحت بیان داشت: سیاستمدار بودن و توان ایجاد تعامل سیاسی در داخل، منطقه و فضای بین المللی برای گذر از بحران های فعلی یکی از این رویکردهاست که محسن رضایی با عقلانیت سیاسی می تواند این تعامل مثبت را در داخل و خارج کشور با دولت فراگیر ایجاد کند.



فخری لنگرودی تصریح کرد: علتی که باعث شد تحریم ها در یک سال گذشته به جای تاثیر 25 تا 30 درصدی تاثیر 100 درصدی بر اقتصاد کشور بگذارند این بود که دولت فعلی، دولت بحران نبود.