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۲۰ خرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۰۲

عرب نژاد خبر داد:

نمایشگاه بزرگ تازه های کتاب در شهریار برپا می شود

نمایشگاه بزرگ تازه های کتاب در شهریار برپا می شود

شهریار - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار از برپایی نمایشگاه بزرگ تازه های کتاب در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عرب نژاد ظهر امروز در نشست مشترک با حجت الاسلام مروج امام جمعه شهر جدید اندیشه از برپایی نمایشگاه بزرگ تازه های کتاب در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: به طور قطع برپایی این نمایشگاه با استقبال بی نظیر شهروندان به خصوص جوانان مواجه می شود.

وی افزود: در سال گذشته نیز این نمایشگاه برپا شد که شهروندان شهریاری از آن استقبال چشمگیری داشتند.

این مسئول عنوان کرد: این اداره آمادگی دارد تا از تمامی امکانات و تجهیزات برای برپایی این نمایشگاه استفاده و از ناشران و اهالی فرهنگ و هنر شهرستان حمایت کند.

در ادامه این نشست امام جمعه شهر جدید اندیشه با اشاره به امکانات موجود و قابلیتهای فضای مزار شهدای گمنام جهت برگزاری نمایشگاه کتاب و عرضه محصولات صنایع دستی هنرمندان شهرستان، خواستار برپیی آن در ماه مبارک رمضان شد.

حجت الاسلام مروج ادامه داد: همچنین باید این روند ادامه داشته باشد و در سالهای آینده نیز نمایشگاه با کمیت و کیفیت بیشتری برگزار شود.

وی همچنین خواستار برگزاری نشستی با حضور تمامی هنرمندان حوزه فرهنگ و هنر اندیشه با رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار شد.

کد مطلب 2073283

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