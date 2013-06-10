میزان تولید ناخالص ملی ایران از اقیانوسها/ تلاش برای ایجاد مرکز اقیانوس شناسی غرب آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر وحید چگینی در نشست کمیته ملی اقیانوس شناسی با اشاره به اهمیت اقیانوس ها در زندگی بشر افزود: با توجه به اهمیت اقیانوس ها و دریاها در زندگی و اقتصاد جوامع مختلف از سوی سازمان ملل متحد روز 8 ژوئن برابر 18 خرداد به عنوان روز جهانی اقیانوس ها نامگذاری شده است.

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی با انتقاد از رویکرد مسئولان کشور نسبت به این حوزه اظهار داشت: علیرغم پیشرفت های کشور در دو دهه اخیر در حوزه دریا و اقیانوس اما در کلان جامعه رویکرد مثبتی از سوی مسئولان کشور به این حوزه مشاهده نمی شود و فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب داریم.

وی همچنین با بیان اینکه 71 درصد کره زمین از دریاها و اقیانوس ها پوشیده شده است، ادامه داد: از این رو دریاها و اقیانوس ها در زندگی بشر به لحاظ تامین مواد غذایی، کانی، نفت و گاز، حمل و نقل دریایی و گردشگری از اهمیت بسزایی برخوردار است.

چگینی همچنین به مقایسه وضعیت کشور با سایر کشورها در زمینه تولید ناخالص ملی از منابع دریایی اشاره کرد و در این باره توضیح داد: طبق بررسی های انجام شده درآمد ناخالص ملی کشور از حوزه اقیانوس ها 2 درصد است که این میزان مربوط به نفت و گاز می شود.

وی با تاکید بر اینکه سهم کشورهای دیگر از منابع اقیانوسی بیشتر از این می شود، خاطرنشان کرد: 10 درصد از تولید ناخالص کشور چین و 55 درصد از درآمد ناخالص ویتنام از حوزه دریا تامین می شود.

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی با اشاره به تلاش های وزارت علوم برای توسعه این حوزه یادآور شد: در وزارت علوم در این حوزه تلاش های بسیاری صورت گرفته ولی میزان آن کافی نیست و امیدواریم در دولت آتی این وضعیت بهبود یابد.

چگینی همچنین با بیان اینکه اقیانوس ها و دریاها در برنامه های توسعه کلان کشور جایی ندارد، ادامه داد: در حال حاضر ایران در قطب جنوب و اقیانوس های آرام، هند و اطلس منافعی دارد که از این ظرفیت استفاده نکردیم که با برنامه ریزی های دقیق و روشن می توانیم از این منافع کشور استفاده کنیم.

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی از برگزاری جلسه بین الدولی اقیانوس شناسی (او آی سی) در تیرماه خبر داد و یادآور شد: این جلسه از روز دوشنبه 3 تیرماه آغاز و تا روز 14 تیرماه ادامه دارد.

وی با اشاره به موضوعات مطرح شده در این اجلاس خاطرنشان کرد: در این اجلاس ایجاد مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی غرب آسیا در دستور کار قرار دارد که ایران در تلاش است تا این مرکز در ایران ایجاد شود.

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی با تاکید بر اینکه ایجاد این مرکز در ایران نیاز به توافق دو کشور در منطقه دارد اضافه کرد: با رایزنی های انجام شده توافق دو کشور پاکستان و عراق در قالب امضای تفاهم نامه ای اعلام شد ضمن آنکه کشورهای قزاقستان، افغانستان و سریلانکا نیز موافقت خود را اعلام کرده اند.

وی همچنین از تلاش های این موسسه برای اخذ موافقت از کشورهای روسیه، چین و هند خبر داد.