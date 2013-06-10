کارگاه آموزش طراحی پوستر تئاتر در یاسوج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ابدالی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این کارگاه در راستای اهداف کانون گرافیک انجمن هنرهای تجسمی استان به منظور ارتقاء سطح کیفی آثار تولید شده در عرصه پوستر تئاتر برگزار خواهد شد.

وی بیان داشت: این کارگاه یک روزه 21 خرداد ماه در سالن سینما تک اداره کل برگزار می شود.

ابدالی هدف از برگزاری این کارگاه را ارتقای سطح دانش هنری هنرمندان گرافیست عنوان کرد و گفت: پوستر و بروشور بخشی از نیازهای یک گروه نمایشی است و به دلیل اهمیت آن در جذب تماشاگر، در جشنواره های مختلف جوایزی به بهترینها در این زمینه تعلق می گیرد.

وی اظهار داشت: با توجه به نزدیکی جشنواره های تئاتر و اجراهای عمومی گروههای نمایشی و نیاز این گروهها به پوستر و بروشور، برگزاری این کارگاه می تواند به این گروهها در این زمینه کمک کند.

ابدالی بیان کرد: همه علاقه مندان به این هنر می توانند در این کارگاه آموزشی شرکت کنند.

وی افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در راستای کشف استعدادهای هنرمندان و رشد و تعالی آنها از هیچ کوششی فروگذاری نخواهد کرد.