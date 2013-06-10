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۲۰ خرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۳۸

حسین زاده خبر داد:

کارگاه تولید مواد مخدر صنعتی در شهرستان ملارد کشف و پلمپ شد

ملارد - خبرگزاری مهر: دادستان ملارد گفت: با تلاش ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر ملارد یک لابراتوار تولید مواد مخدر صنعتی در این شهرستان کشف و دو نفر از عوامل آن دستگیر شدند.

روح الله حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنا بر گزارش ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر مبنی بر فعالیت یک لابراتوتر تولید شیشه در منطقه قشلاق شهرستان ملارد، دستورات لازم جهت انجام تحقیقات از سوی دادستانی صادر شد.

وی افزود: در این زمینه با انجام عملیات اطلاعاتی کار شناسایی دقیق عوامل دخیل در این لابراتوار انجام گرفت و دستور ورود به محل صادر شد.

این مسئول عنوان کرد: با ورود ماموران به محل مورد نظر، دو نفر از متهمان به نامهای مجید و فرهاد دستگیر و مقدار ۱۲۰ کیلو افدرین، ۷۲ لیتر اسید، ۱۲کیلوگرم سود و هفت کیلو فسفر قرمز کشف شد.

حسین زاده ادامه داد: با انتقال متهمان به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد پرونده به  شعبه دوم دادیاری ارجاع و متهمان با قرار قانونی روانه زندان شدند.

کد مطلب 2073307

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