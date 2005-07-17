به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه آبزرور، جرمي گرين استاك كه پيش از آغاز اشغال عراق درسال 2003 سفير انگليس درسازمان ملل بود، دركتابي باعنوان "هزينه جنگ" آورده است: دولت آمريكا بايد به دليل اشغال غيرقانوني كه صورت داد، پاسخگو باشد و در صورت لزوم از كار بركنار شود.

گرين استاك در اين كتاب آورده است: اگر چه تصميم براي بركناري صدام حسين بعنوان يك ديكتاتور خونخوار بسيار قابل احترام است و به ميليون ها تن عراقي فرصت داد تا فارغ ازديكتاتوري به زندگي عادي خود پبردازند اما ديپلماسي اشتباه و ضعيفي كه آمريكا در اين زمينه به كارگرفت سبب شد تبعاتي كه بركنار شدن صدام داشت از "بودن" وي هزينه هاي بيشتري داشته باشد.

آبزرور در ادامه آورده است: دفتر توني بلر نخست وزير انگليس از گرين استاك درخواست كرده است صفحاتي از اين كتاب را حذف نمايد.

بسياري از صاحب نظران و كارشناسان تعجب كردند كه چطور جرمي گرين استاك كه مدتي به عنوان نماينده بلر در عراق بود، چنين موضع گيري هايي داشته است.

درپايان اين خبرآمده است كه هم اكنون كتاب گرين استاك در حال گذر از مراحلي است كه دولت اجازه انتشار به آن بدهد.