عمل به مر قانون شائبه تخلف در انتخابات را از بین می برد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین جلسه آموزشی و توجیهی کاربران یارانه انتخابات در شهرستان پاکدشت ظهر دوشنبه با حضور عین الله تاجیک و دیگر اعضای ستاد انتخابات شهرستان در فرمانداری پاکدشت برگزار شد.

عین الله تاجیک در این مراسم گفت: در مدت عمر انقلاب اسلامی ایران رخدادهایی به وقوع پیوسته كه هر كدام می توانست نظام را با تهدید جدی روبرو كند، ولی در سایه الطاف خداوند متعال و رهبری الهی و حكیمانه حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای و هوشیاری و بصیرت مردم، نظام مقدس جمهوری اسلامی با صلابت سیر پرعزت خود را می پیماید.

وی ادامه داد: مشاركت مردم در حاكمیت، اعطای مشروعیت و رسمیت بخشیدن به نظام، نهادینه کردن ساختارها و نهادهای اساسی نظام و گردش نخبگان از اثرات مثبت انتخابات در جامعه است.

وی عنوان داشت: امروز شاهد درخشش نظام جمهوری اسلامی در بین کشورهای منطقه و جهان هستیم، با توجه به شکل گیری موج بیداری اسلامی انتخابات آتی ریاست جمهوری از حساسیت خاصی برخوردار است و چشم ملتهای منطقه به ایران اسلامی دوخته شده است.

انتخابات رکن اصلی در جامعه اسلامی ایران است

معاون سیاسی انتظامی فرماندار پاکدشت اضافه کرد: از آنجا که انتخابات به عنوان رکن اصلی در جامعه اسلامی ماست افراد منتخب نخبگان کشور هستند، لذا مردم بایستی با درایت و آگاهی افرادی را انتخاب کند که جلب رضایت خداوند، قانون گذاری و خدمت صادقانه به ملت و کشور از اهداف اصلی آنها باشد.

وی تصریح کرد: عمل به مر قانون اساسی و انتخابات شائبه اعمال نفوذ تخلف و جابجایی یک رأی را هم از بین خواهد برد.

گفتنی است، در ادامه این نشست مسئول کمیته فناوری و اطلاعات انتخابات پاکدشت دستورالعملها و موارد لازم در خصوص نرم افزار ویژه انتخابات را برای کاربران رایانه مطرح کرد و گفت: ثبت و ارسال صورت جلسه شروع انتخابات و اعلام شمارش نهایی آرا توسط این نرم افزار ارسال خواهد شد.