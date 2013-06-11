ستاد نامزدهای ریاست جمهوری در قزوین برای خلق حماسه توافق کردند

به گزارش خبرنگار مهر، روسای ستادهای قالیباف، جلیلی، ولایتی، رضایی، روحانی، عارف روز دوشنبه در نشست هم اندیشی در مکان شیخ الاسلام برای بررسی مشکلات و موانع بر سر راه خلق حماسه سیاسی و رفع موارد احتمالی با همفکری یکدیگر قبل از ارجاع به دستگاههای انتظامی و امنیتی به توافق رسیدند.



حجت الاسلام محمد عرب رئیس ستاد قالیباف در استان قزوین در خصوص اهمیت هم اندیشی مسئولان ستادهای نامزدهای ریاست جمهوری برای کاهش هزینه های امنیتی و انتظامی و سیاسی و جلوگیری از تخلفات احتمالی گفت: به نظر می رسد همه علاقمندان به نامزدهای تائید صلاحیت شده با اعتقاد به نظام اسلامی، ولایت و رهبری و کمک به خلق حماسه سیاسی وارد صحنه شده اند لذا همه می توانیم در کنار یکدیگر ضمن تبلیغ قانونی برای نامزدهای موردعلاقه خود با رعایت قانون و اخلاق از بروز برخی مشکلات جلوگیری کنیم.



وی افزود: با رقابتی اخلاق مدارانه و حفظ حرمتها قادریم هم به شور انتخاباتی کمک کنیم و هم فضای آرام توام با امنیت را برای حضور مردم فراهم کنیم.



عرب: اخلاق و قانون را در جامعه ترویج کنیم

عرب بیشترین هواداران قالیباف در استان را گروههای مختلف جامعه ذکر کرد و یادآورشد: نگاه قالیباف فراتر از مسائل حزبی است به همین دلیل توانسته در میان توده مردم موج ایجاد کند و احزاب و گروههای معتدل از وی طرفداری می کنند.





رئیس ستاد قالیباف در قزوین تصریح کرد: ستادهای قالیباف هم در همه شهرستانها و مرکز استان به صورت خودجوش و مردمی دایر شده و با استقبال خوب جوانان همراه شده و در حال حاضر بیش از 500 ستاد در مناطق مختلف توسط مردم شکل گرفته و راه اندازی شده است.



وی افزود: ستاد یاوران با حضور انجمن ناشنوایان، یاوران صادق انقلاب با حضور نیروهای انتظامی بازنشسته، ستاد کارآمدی با حضور مدیران جوان کشور، ستاد افق با حضور دانشجویان و تشکل های دانشجویی و ستاد رویش با حضور عام جوانان و ستاد حامیان مردمی با حضور خودجوش عامه مردم در استان شکل گرفته و بخوبی فعالیت می کند.

حجت الاسلام عرب یادآورشد: آقای قالیباف در سوابق مدیریت اجرایی خود پرونده درخشانی در استفاده از همه نیروهای توانمند با گرایش های مختلف دارد که در شهرداری با استفاده از نیروهای شایسته اصلاح طلب، اصول گرا، مستقل بدون هیچ حاشیه ای توانست بخوبی مدیریت کرده و کارهای بزرگی را انجام دهد و امروز نیز می تواند در جایگاه ریاست جمهوری با بهره گیری از همه طیف ها از جمله طرفداران دولت، اصلاح طلب، اصولگرا و افراد مستقل کشور را بخوبی اداره کند.

مسئول ستاد قالیباف در استان قزوین همچنین پیشنهاد کرد مناظره روسای ستاد های نامزدهای ریاست جمهوری در استان برای معرفی توانمندی های نامزدها در میان مردم برای افزایش بصیرت و شور انتخاباتی در روزهای آینده برگزار شود.

علیزاده: رفاقتها در کنار رقابت سالم اخلاق مداری است

حجت الاسلام مطهر علیزاده مسئول ستاد سعید جلیلی در استان هم در این خصوص گفت: متاسفانه گاهی شاهد آسیبب رساندن به فضاهای تبلیغاتی ریاست جمهوری از سوی هواداران نامزدهای شورای اسلامی هستیم که پسندیده نیست و می تواند مشکل ساز باشد که باید برای حل آن اقدام شود.





وی افزود: این جلسه می تواند ضمن نزدیک کردن روسای ستادها به یکدیگر و تقویت مناسبات و رفاقت ها زمینه حل مشکلات در مجموعه ستادها قبل از ارجاع مسائل به نیروهای امنیتی و انتظامی را فراهم کند.



علیزاده بیان کرد: همه نامزدها انقلابی و حامی نظامند و برای همه محترمند و ما می خواهیم در کنار رقابتی سالم به تبیین برنامه ها و توانمندی آنها بپردازیم لذا روسای ستادها تصمیم گرفتند برای کاهش بار مسئولیت نیروهای امنیتی و انتظامی همه تلاش خود را بکار گیرند تا تمامی مسائل تنش زای احتمالی با تشکیل جلسات مشترک با حضور روسای ستاد ها حل و فصل شود.



این مسئول یادآورشد: نباید با شیطنت برخی افراد فرصت طلب مسائلی ایجاد شود که مردم رو در روی یکدیگر قرار گیرند و مسائل امنیتی ایجاد شود و آرامش انتخاباتی بر هم بخورد لذا باید اعتقاد و اعتماد خود به قانون و مردم سالاری را در عمل نشان دهیم.



وی بیان کرد: این گونه جلسات می تواند با تقویت هماهنگی های لازم جلوی سوء استفاده را بگیرد و هزینه های برگزاری انتخابات را کاهش دهد.



این مسئول از فعالیت حدود 30 ستاد اصلی سعید جلیلی در استان خبر داد و اظهارداشت: نامزد مورد نظر ما از همه ظرفیت های قابل توجه نظام برای مدیریت کشور استفاده خواهد کرد و خوشبختانه در استان همه طیف ها و گروههای مذهبی، هیئت ها، ورزشکاران، جامعه فرهنگیان و جوانان از ایشان حمایت می کنند و در صدر نامزدهای مورد علاقه مردم استان است.

حاجی حسینی: منویات رهبری را محقق می کنیم

مهدی حاجی حسینی قائم مقام ستاد حسن روحانی در استان قزوین هم در این جلسه اظهارداشت: این نشست ابتکاری جدید و جالب در کشور است که می تواند الگوی خوبی برای ایجاد همدلی و صمیمیت بین رقبایی باشد که با هدف اعتلای نظام وارد صحنه شده اند.



وی گفت: هواداران و روسای ستادهای نامزد ها هم باید در عمل بتوانند ثابت کنند در رقابتی سالم حاضر نیستند هیچ خدشه ای به دیگر رقبا وارد شود و هیچ چیزی جز صفا و صمیمیت و دوستی بین روسا نیست و پس از انتخابات هم ضمن تبریک به هواداران پیروز باید برای تداوم فعالیت برای اعتلای نظام در کنار یکدیگر تلاش کنیم.



حاج حسینی یادآورشد: تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری مهمترین خواسته جناب آقای روحانی و هواداران ایشان است و همه باید پاسخگو باشیم و از تخریب و ایجاد حاشیه برای دیگران جلوگیری کنیم.





وی گفت: ما آمادگی داریم تا هرگاه ستادی خارج از چارچوب قانون و مسیر تعیین شده حرکت کرد سایر دوستان به ما تذکر دهند تا بلافاصله نسبت به رفع آن اقدام کنیم تا فضایی آرام و توام با امنیت برای حضور مردم در پای صندوق های رای تامین شود.



وی گفت: 150 ستاد مردمی حامی روحانی بدون هزینه و به صورت خودجوش در سراسر استان قزوین دایر شده و توسط مردم اداره می شود.



حاج حسینی طرفداران روحانی را همه گروهها بویژه جوانان استان ذکر کرد و افزود: بر اساس آخرین نظر سنجی ها و پس از مناظره دوم رای روحانی به نحو قابل توجهی افزایش یافته و این روند همچنان روبه تزاید است.

مردانیان: از حوادث احتمالی تخریبی نامزدها جلوگیری می کنیم

نعمت الله مردانیان مسئول ستاد علی اکبرولایتی در استان قزوین هم گفت: با مرور حوادث سال 88 در می یابیم که شیرینی انتخابات پرشور توسط عده ای نا آگاه و بدخواه نظام به کام مردم تلخ شد که برای جلوگیری از اینگونه حوادث می توان با پیشگیری و تدبیر بسیاری از مشکلات را چاره اندیشی و برطرف کرد.



وی گفت: مسائل داخلی کشورمان به خارج نشینان هیچ ربطی ندارد و همه مسائل را خودمان قادریم با هوشمندی و بصیرت و هم اندیشی حل کنیم و جلوی سوء استفاده بدخواهان و دشمنان را بگیریم.



مردانیان با بیان ویژگی های نامزد مورد حمایت خود بیان کرد: تسلط بر تاریخ، آشنایی با آرمانهای انقلاب، داشتن چهره ای دیپلماتیک، امین رهبری بودن، ولایت پذیری از ویژگی هایی است که آقای ولایتی را قادر می کند بتواند میان همه احزاب و گروهها همگرایی ایجاد کند و کابینه مسنجمی را تشکیل دهد که پس از آخرین مناظره مقبولیت این نامزد در استان هم بالا رفته و در ردیف چهار چهره مورد وثوق مردم قرار دارد.





رئیس ستاد انتخاباتی ولایتی در قزوین تصریح کرد: جامعه اسلامی مهندسان، پزشکان، جوانان و بیش از 15 حزب و گروه از ولایتی اعلام حمایت کرده اند و امیدواریم این روند همچنان رو به افزایش باشد.



وی تعداد ستادهای دکتر ولایتی در استان را 95 مورد ذکر کرد.

حق شنو: تنور انتخابات را عاقلانه گرم کنیم

محمد حسن حق شنو مسئول ستاد محسن رضایی در منطقه شمالغرب(استانهای قزوین، قم، گیلان، زنجان و البرز) هم در این نشست گفت: جمع شدن روسای ستادهای نامزدها در استان ابتکار جالبی است چون همه نامزدها که به نظام پایبند و معتقد هستند برای گرم کردن تنور انتخابات وارد صحنه شده اند و حضور آنها در رقابتی سالم در کنار یکدیگر اتفاق مبارکی است که همدلی را بیشتر می کند.

وی گفت: از اولین گروههایی هستیم که به ایجاد شور انتخاباتی کمک کرده ایم و با اعتقاد قلبی آمده ایم تا رضایی بتواند نظر مردم را برای اداره کشور جذب کند.



حق شنو یاداورشد: با احتساب شهر ها و روستاها بیش از 428 ستاد برای محسن رضایی راه اندازی شده و به عنوان نامزدی مستقل وارد صحنه شده و بدون ائتلاف با شخص یا گروهی بخوبی وارد صحنه شده و چون وامدار کسی نیست توانسته تا این لحظه از جایگاه خوبی برخوردار باشد و در ردیف افراد مطرح در فهرست انتخاب مردم قرار گیرد.



وی تصریح کرد: دراستان قزوین بیشتر مردم مناطق شهرهای اطراف و اقوام و جوانان و ورزشکاران و دانشجویان از طرفداران آقای رضایی هستند و در سفرهایی که به قزوین داشته اند با استقبال بسیار خوبی مواجه شده اند.

حسین حق شنو از جانبازان جنگ تحمیلی ریاست ستاد محسن رضایی در استان قزوین را بر عهده دارد.





در این حرکت ابتکاری که برای اولین بار در کشور صورت گرفته روسای ستادهای نامزدهای ریاست جمهوری در استان قزوین در زمینه مدیریت مطلوب برای ایجاد شور انتخاباتی، جلوگیری از تخریب و حرکات غیرقانونی برخی هواداران، کاهش مسئولیت نیروهای امنیتی و انتظامی، تقویت رفاقت در کنار رقابت سالم، بررسی و حل گزارشهای تخلف بلافاصله با حضور نمایندگان ستادها و کمک به خلق حماسه سیاسی توافق کامل شد.



این حرکت ابتکاری که ضمن تقویت شور و نشاط انتخاباتی به تحقق فضایی سالم به دور از جنجال و هیاهو کمک خو.اهد کرد به عنوان الگویی اجرایی می تواند در سایر مناطق کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.



روسای ستادهای نامزدهای ریاست جمهوری همچنین با یکدیگر هم پیمان شدند تا پس از انتخابات باشکوه 24 خرداد ماه نیز در جلسه شکرگذاری در کنار یکدیگر جمع شده و با تبریک به هواداران نامزد پیروز شده در شیرینی مشارکت مردم در خلق حماسه سیاسی سهیم شوند و برای پیشرفت کشور در کنار یکدیگر قرار گیرند.



گزارش: محمدرضا جباری