به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی نادعلی با اشاره به تاکید شهردار قم مبنی بر گشایش بلوار پیامبر اعظم(ص) اظهار کرد: با توجه به پیگیریهای جدی شهردار قم و مصوبات گذشته، طی آخرین بازدیدی که رئیس جمهور از پروژههای عمرانی شهر قم داشت دستور جمعآوری خط راه آهن از مسیر این بلوار به وزیر راه و شهرسازی داده شد.
وی افزود: با پیگیریهای صورت گرفته توسط شهرداری قم از روز شنبه این خط مسدود و از بعد از ظهر همان روز نسبت به جمع آوری ریل اقدام شد.
مدیر عامل سازمان بهسازی، نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) با بیان اینکه هم اکنون هم مشغول خاکبرداری در این منطقه هستیم گفت: عملیات عمرانی به منظور تسطیع زمین هم با سرعت انجام میشود تا پیش از شروع نیمه شعبان شاهد گشایش بلوار پیامبر اعظم(ص) باشیم.
وی ادامه داد: مساعدت و پیگیریهای شهردار قم موجب شد این طرح با سرعت به سرانجام برسد و اگر قرار بود که خط راه آهن برداشته نشود مجبور به احداث پل روگذر بودیم که علاوه بر هزینه موجب نازیبایی مسیر هم میشد.
نادعلی با بیان اینکه 240 متر خط راه آهن در این طرح جمع آوری شده است عنوان داشت: اداره کل راه آهن قم نیز همکاری خوبی در این زمینه داشت تا این اتفاق مهم و مبارک در قم صورت گیرد.
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