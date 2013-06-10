حكومت اسلامي نياز به پشتوانه اقتصادي دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد جوادسليماني، ظهر دوشنبه در نشست قرارگاه جهاد اقتصاد مقاومتی شهرستان بافق اظهار داشت: اقتصاد در اسلام، اصل نبوده اما قطعا برای اداره یک مجموعه حکومتی، پشتوانه اقتصادی لازم است.

وی از کلیه مسئولان اجرایی خواست تا با کشف ظرفیتهای موجود، توانایی تولیدی و اقتصادی شهرستان و استان را افزایش دهند و براي نظام پشتوانه اقتصادي ايجاد كنند.

خطرناکترین آفت در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، آمار زدگی است

مهدی دهقان خاوری، فرماندار بافق نيز در این جلسه با اشاره به روند نامگذاری سالهای اخیر توسط مقام معظم رهبری و تاکیدات ايشان بر مسائل اقتصادی، تصریح کرد: متاسفانه در اقتصاد و در الگوی مصرف، الگوی ما تغییر کرده و از الگوی اسلامی به الگوی غربی پیش رفته ایم به گونه ای که برخی ارزشها در جامعه به ضد ارزش مبدل شده و جایگاه زندگیها از الگوی اسلامی به غربی در حال تغییر است.

فرماندار بافق خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی یک تز اقتصادی نبوده و بلکه بالاتر از آن، یک فرهنگ است.

وی خطرناکترین آفت در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی را آمار زدگی و تلاش برای ارائه آمار عنوان كرد و بیان داشت: اولین قدم برای اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی مدون و منظم به دور از بلند پروازی است که در این صورت کار بسیار بزرگی صورت خواهد گرفت.

بهترین راه درمان مشکلات اقتصادی، اقتصاد مقاومتی است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق نيز در اين همايش اظهار داشت: از الزامات اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است و از آنجا که سپاه و بسیج از جنس مردم است، در این زمینه نقش بسزایی می تواند ايفا كند.

سرهنگ بمانعلي باقیان با بیان اصول اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری، تصریح کرد: شرایطی که ما در سطح منطقه و بین الملل داریم یک شرایط خاص و حساس است به همين دليل بهترین راه درمان مشکلات اقتصادی و مبارزه با تخریم استکبار، اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به ظرفیت بالا و همگانی بسیج برای بسیج عمومی مردم، حلقه های طرح صالحین را یک فرصت مناسب برای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ اقتصاد مقاومتی برشمرد.