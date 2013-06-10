طرح بهسازی بافت شهرهای رودان و خمیر تصوب شد/بازنگری طرح جامع شهری میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمين جلسه كميته فني كميسيون ماده پنج استان هرمزگان در محل سالن جلسات ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي استان با دستور كار بررسي طرح هاي بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهرهاي رودان و بندر خمير برگزار و این طرح ها به تصویب رسید.

افشين بهرامي مدير معماري و شهرسازي اداره كل راه و شهرسازي هرمزگان با اشاره به جزئياتي از طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر رودان گفت: جمعيت اين شهر در سال 1385 معادل 30 هزار و 789 نفر و در سال 1390 برابر 33 هزار و 285 نفر (برابر 9درصد رشد جمعيت) بوده است.

وي با بيان اينكه مساحت قانوني شهر رودان در طرح جامع شهر (مصوب سال82) برابر 886 هكتار است، اضافه كرد: بر اساس بررسي هاي مشاور طرح مساحتي معادل با 186 هكتار به عنوان بافت فرسوده شهر رودان مشخص شده كه داراي جمعيت بالغ بر 13 هزار و 700 نفر است.

به گفته بهرامي، نهايتا پس از ارائه توضيحاتي درخصوص كاربريها، معابر و ضوابط و مقررات مربوطه، طرح مورد تائيد قرار گرفت.

مدير معماري و شهرسازي اداره كل راه و شهرسازي هرمزگان همچنين با اشاره به جزييات طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر بندرخمير نيز گفت: در سرشماري جمعيت اين شهر در سال 1390 ، 14هزار و 617 نفر و در سال 1391 هم 15هزار و 317 نفر اعلام شده است.

وي اضافه كرد: بر اساس بررسي هاي مشاور طرح، بافت فرسوده شهر بندرخمير معادل 12.95 درصد از كل محدوده قانوني شهر بندرخمير و 48 درصد از محدوده ساخته شده اين شهر است كه 4 هزار و 712 نفر را از جمعيت اين شهر شامل مي شود.

بهرامي خاطرنشان كرد: مشاور طرح در پايان خلاصه اي از طرح را در دو سطح شناخت وضع موجود محدوده و ارزيابي طرحهاي بالادست و همچنين تعريف پروژه و امكان سنجي ارائه دادند و نهايتا طرح وضع موجود تائيد و با طرح پيشنهادي موافقت شد.

همچنین سومين جلسه كميته فني كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي استان در محل سالن جلسات ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي استان با دستور كار بررسي مطالعات وضع موجود و پيشنهادي طرح بازنگري توسعه و عمران (جامع) شهرهاي ميناب و رودان برگزار شد و اين دو طرح به تصويب رسيد.

افشين بهرامي در این جلسه ضمن بيان خلاصه اي از طرح بازنگري توسعه و عمران شهر رودان گفت: اين شهر با محدوده اي به مساحت 949 هكتار به عنوان محدوده مطالعاتي درنظر گرفته شده است.

به گفته وي، جمعيت شهر رودان در سال 90 برابر 33 هزار و 285 نفر بوده كه جمعيت پيش بيني براي افق سال 1405 معادل 44 هزار و 930 نفر درنظر گرفته شده است كه نرخ رشد اين دوره 1.5 درصد و نرخ رشد سالانه 2 درصد بوده است.

بهرامي اشتغال غالب در رودان را عليرغم وجود اراضي باغات و تخيلات در اين شهر، خدمات و بازرگاني عنوان كرد و افزود: شهر رودان از نظر خدمات توزيع مراكز فعاليتي الگوي چند هسته اي دارد. اين شهر به لحاظ خدمات رساني به روستاهاي اطراف داراي نقش خدمات برتر است زيرا بر اساس طرح ناحيه اي بندرعباس به عنوان مركز منظومه مطرح است.

وي اضافه كرد: الگوي پيشنهادي داراي پهنه هايی به عنوان پهنه هاي مسكوني، خدمات شهري، خدمات محله اي و خدمات ناحيه اي است.

محدوده پيشنهادي شهر رودان 1256 هكتار و مساحت حريم شهر بدون احتساب محدوده 4931.6 هكتار درنظر گرفته شده است. سرانه مسكوني 70.93 مترمربع، تراكم خالص مسكوني 141 نفر در هكتار و تراكم ناخالص شهري 50 نفر در هكتار است.

مدير معماري و شهرسازي اداره كل راه و شهرسازي هرمزگان همچنين با اشاره به جزييات طرح بازنگري توسعه و عمران شهر ميناب گفت: اين شهر داراي محدوده اي به مساحت 3 هزار و 279 هكتار به عنوان محدوده مطالعاتي درنظر گرفته شده است. اين محدوده داراي جمعيتي برابر 63هزار و 229 نفر بر اساس سرشماري 1390 مي باشد كه با نرخ رشد 1.4 درصد به 92 هزار و 459 نفر در سال افق طرح (1405) خواهد رسيد.

وي الگوي استقرار فعاليتي در ميناب را به صورت الگوي چند هسته اي عنوان كرد و افزود: مساحت محدوده شهر در طرح مصوب قبلي 2 هزار و 886 هكتار و در طرح پيشنهادي 3هزار و 279 هكتار درنظر گرفته شده كه سرانه مسكوني در شهر ميناب 102.96مترمربع و مساحت حريم 14162.8هكتار پيشنهاد شده است.