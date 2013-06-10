اردوی تیم ملی کبدی سالنی مردان و تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کبدی سالنی مردان که خود رابرای حضور در چهارمین دوره بازی های داخل سالن آسیا آماده می کند،‌ از 10خرداد ماه در کمپ تیم های ملی کبدی سرخنکلاته گرگان اردو زد و این اردو شامگاه دوشنبه پایان یافت.

میثم قجر، محمدرضا محمدی ، فاضل اتراچالی ، فرهاد رحیمی ، محمد اسماعیل مقصودلو، هادی تاجیک ، معراج شیخ ، کیانوش نادریان ، ابوالفضل مقصودلو و نوید نظری، 10بازیکنی هستند که برای شرکت در تمرینات تیم ملی توسط کادر فنی به اردوی تیم ملی دعوت شده اند.

بازی های داخل سالن آسیا ،‌ تیرماه امسال در اینچئون کره جنوبی برگزار می شود.

برگزاری اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران

سومین اردوي تيم ملي واليبال نشسته بانوان براي آمادگي بيشتر ملي پوشان براي شرکت در مسابقات والیبال نشسته بانوان آسیا و اقیانوسیه در شهرستان گنبد برپا مي شود و تا یک هفته نيز ادامه خواهد داشت.

اين اردو در گلستان با حضور 12بازيکن برپا مي شود که دو واليباليست به نام هاي فریده شیری گنبد و زهرا دانایی به دور جديد تمرينات آماده سازي تيم ملي بزرگسالان ايران دعوت شدند.