اقدام بزرگ دولت آینده باید اصلاح ساختار اجرایی باشد/ایستادگی در برابر فرهنگ اشرافی

به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، سعید جلیلی، بعدازظهر یکشنبه در سالن بهشتی مشهد اظهار کرد: خط تردید در برابر خط ایمان و امید قرار گرفته بنابراین باید هوشیار بود و به افراد خودکامه اجازه دخالت در مسیر توسعه را نداد زیرا امام خمینی(ره)و رهبر معظم انقلاب با روحیه خدا باوری و مردم باوری توانسته اند قدرتی در عرصه های بین المللی ایجاد کنند که در برابر تمام قدرتهای جهان ایستاده است.

وی با بیان اینکه در حقیقت پیشرفت و موفقیت ملت ما در طول 34 سال اخیر مرهون پیروی از ولایت فقیه بوده است، افزود: امروز دو خط مهم در برابر هم صف آرایی کرده اند که یکی از این خطوط ایمان و امید و دیگری خط تهدید و تخریب است.

باور به اصل خدا باوری و مردم باوری

وی افزود: خط ایمان و امید در آموزه های دینی و قرآنی توسط امام خمینی بنیان گذاشته شده و تا امروز نیز این خط ادامه دارد.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یادآور شد: اکنون پس از گذشت 50 سال از خرداد 42 ملت ما تجربه کرد آنچه را که باور داشت و تجربه کرد که اگر خدا را باور کنیم وعده پیروزی حتمی است.

جلیلی تصریح کرد: ما تجربه کرده ایم که اگر ایمان و عمل صالح را به زندگی خود بیاوریم زندگی دلنشینی حاصل خواهد شد و اگر دعوت خدا را باور کینم حیات جدیدی خواهیم گرفت و این پیام ملت اسلامی است.

وی عنوان کرد: حماسه بزرگی که ملت ما در طول 34 سال گذشته خلق کرد بر مبنای دو اصل مهم خدا باوری و مردم باوری بود و اگر ما امروز به صلابت و قدرت می توانیم در برابر قدرتهای دنیا بایستیم و از حقوق خود دفاع کنیم مرهون باور دینی به خدا و اعتماد به مردم است.

وی تاکید کرد: حماسه 8 سال دفاع مقدس نیز فرصتی بود تا جوانان با ایمان دینی خود در عرصه جهاد وارد میدان شوند و دشمن را شکست دهند.

وی ادامه داد: امروز ما بازهم می توانیم همانند دوران دفاع مقدس و قیام 15 خرداد 42 حماسه های جدید را در دل نظام اسلامی خلق کنیم اما نباید حماسه ها در زمان و مکانی خاص محدود شوند.

وی تصریح کرد: حماسه ها در حوزه های مختلف می توانند بازهم ایجاد شوند و در این راستا ایمان به خدا، اسلام ناب و باور به مردم زمینه ساز خلق حماسه ای دیگر است.

امروز نظام اسلامی در موقعیت خیبر قرار دارد

جلیلی عنوان کرد: امروز نظام اسلامی در موقعیت خیبر و موفقیت های بزرگ قرار دارد اما در این مسیر عده ای می خواهند اکنون که این نظام دشمن را مستاصل کرده است و به پشت خیمه مستکبران رسیده با ایجاد تردید و تزلزل ملت را دچار تردید کنند.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: افرادی می خواهند امروز که این نظام مقدس به برکت انقلاب اسلامی در موقعیتی درخشان قرار گرفته با ایجاد روحیه تردید فرصت ها را نابود کنند.

وی با بیان اینکه اکنون خط تردید در برابر خط ایمان و امید قرار گرفته افزود: باید هوشیار بود و به افراد خودکامه اجازه دخالت در مسیر توسعه را نداد زیرا امام خمینی و رهبر معظم انقلاب با روحیه خدا باوری و مردم باوری توانسته اند قدرتی را در عرصه های بین المللی ایجاد کنند که در برابر تمام قدرتهای جهان ایستاده است.

جلیلی گفت: امروز در تقابل اندیشه های گوناگون و در موضوعات مختلف این اراده ملت ماست که پیروز میدان است چرا که این ملت با رهبری امام خمینی (ره) شاه را سرنگون و صدام را با خواری و خفت شکست داد.

وی تاکید کرد: ملت ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس پشت سر گفتمان ناب انقلاب اسلامی ایستاد و صدام حسین را سرنگون و نابود کرد.

ایران جزو 10 کشور هسته ای جهان

جلیلی ادامه داد: امروز نیز تمام قدرت های جهان می خواستند تا نظام اسلامی هسته ای نشود اما ملت ما با اراده و استقامت جزء یکی از 10 کشور هسته ای جهان است و این امر در حالی است که ملت ما تنها از حقوق هسته ای دفاع نمی کند بلکه به دنبال دفاع از تمام حقوق مسلم خود است.

وی با تاکید بر اینکه نظام اسلامی با دفاع از حقوق هسته ای به دشمنان درس داد تا به حقوق ملت نظام مقدس اسلامی طمع نکنند، افزود: باید بار دیگر همانند پیروزی در میدان هسته ای یا پیروزی در جنگ ایران و عراق و فتح خرمشهر و به دنبال آن موفقیت در جنوب لبنان، جنگ 33 روزه و نبرد 8 روزه حماسه ای جدید را در نظام اسلامی خلق کرد.

جلیلی یادآور شد: نظام اسلامی در تمامی سال های گذشته توانست از حقوق خود دفاع کرده و حماسه آفرین باشد لذا امروز نیز باید در سایر عرصه ها حماسه خلق کرد.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه برای خلق حماسه اگر اسلام ناب محمدی در کنار مردم قرار داشته باشد آنگاه می توان در صنعت، اقتصاد، فرهنگ و سیاست حماسه های بزرگ و عظیم را خلق کرد، گفت: در حال حاضر برای حرکت در مسیر پیشرفت باید باری دیگر به مردم ایران به ویژه جوانان اعتماد کنیم.

وی تاکید کرد: جوانان خراسانی و مشهدی که در جبهه ها حماسه های بزرگ خلق کردند امروز نیز می توانند در اقتصاد، کشاورزی و صنعت هم حماسه آفرین باشند.

حل مشکل گرانی و تورم

وی یادآور شد: در حال حاضر کسی که در مقام رئیس جمهور و رئیس دولت قرار می گیرد مهمترین وظیفه اش این است که آن ساز و کار و تفکری که در جبهه حاکم بود به ادارات و نهادهای گوناگون ابلاغ کند تا پیشرفت و توسعه به معنای واقعی محقق شود.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه رئیس دولت آینده باید مشکل تورم، گرانی و بیکاری را حل کند، گفت: اگر امروز می گوییم گرانی و بیکاری در کشور وجود دارد و جوانان با مشکلات بسیاری مواجه هستند نه تنها باید این مسائل را به خوبی رفع کرد بلکه باید این معضلات به گونه ای حل و فصل شود که نظام اسلامی الگویی برای کشورهای جهان باشد.

وی با طرح این پرسش که چرا امروز نظام اسلامی باید مشکل گرانی داشته باشد، افزود: اگر به تولید و ظرفیت های نظام اسلامی توجه شود آنگاه این سرمایه انسانی به ویژه جوانان نه تنها نباید به دنبال کار باشند بلکه خود نیز باید کارآفرین باشند.

وی با اشاره به ظرفیت های خراسان رضوی برای توجه به تولید و ایجاد کارآفرینی بیان کرد: در خراسان ظرفیت های فراوانی برای گرایش به تولید وجود دارد بنابراین در این مسیر نباید به پیشرفت حداقلی اکتفا کرد بلکه اگر به ظرفیت های سخت افزاری توجه شود و برای منابع عظیم این استان برنامه ریزی انجام شود آنگاه بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

جلیلی تاکید کرد: رئیس جمهور آینده باید بعد از پیروزی در انتخابات 24 خردادماه در چهارچوب منابع و ظرفیت ها در جهت توسعه و پیشرفت گام بردارد چرا که امروز تمام کشور به ویژه پایتخت معنوی به لحاظ جاذبه های سیاحتی، زیارتی و در بحث کشاورزی و صنعتی این ظرفیت بزرگ را دارد تا در پرتو مقدس امام رضا (ع) زمینه ساز پیشرفت برای کل کشور باشد.

اصلاح ساختار اجرایی کشور

وی با اشاره به اقدام بزرگ دولت آینده، تصریح کرد: اقدام بزرگ دولت آینده این است که با استفاده از ظرفیت کارمندان و ادارات اصلاح ساختار اجرایی کشور را به گونه ای رقم بزند که کسی از رفتن به ادارات پشیمان نشود.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه عدالت مهمترین زمینه پیشرفت است، گفت: کسانی که گمان می کنند بدون عدالت پیشرفتی حاصل می شود در حقیقت به سرابی بیشتر فکر نمی کنند زیرا این نظام هنگامی می تواند پیشرفت داشته باشد که فرصت های برابر را برای همه آحاد جامعه فراهم کند.

وی تصریح کرد: عدالت اصلی ضروری است و در این راستا باید عدالت در توزیع منابع ارزی و مالی نیز در کشور حاکم شود و در چهارچوب یک عدالت واقعی، حماسه هایی همچون خیبر و جنگ هشت ساله دفاع مقدس در اقتصاد، صنعت، کشاورزی و سایر عرصه ها ایجاد می شود.

جلیلی تاکید کرد: امروز اگر می خواهیم پیشرفت کنیم باید هم چنان که در برابر قدرت های جهانی ایستادیم در مقابل فرهنگ اشرافی گری و کسانی که می خواهند ندای عدالت خواهی را خاموش کنند مقاومت کنیم.