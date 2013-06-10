به گزارش خبرنگار مهر، زهرا عرفان دوشنبه شب در گردهمایی حماسه سیاسی بانوان استان بوشهر در استانداری اظهار داشت: مقام زن با به وجود آمدن اسلام دارای ارج و قرب بالایی شد و امروز زنان از جایگاه خوب و تاثیر گذاری در جامعه برخوردارند.

وی افزود: زنان ما الگویشان حضرت زهرا(س) است کسی که تمام وجودش را در راه تعالی ارزش‌های دینی، امامت و ولایت داد و امروز ما نیز باید با بهره گیری از این خصایص این بزرگوار در این رخ داد فکری و معنوی حضور حد اکثری داشته باشیم.

عرفان عنوان کرد: ما در طول تاریخ از انقلاب، جنگ تحمیلی که جزء جنگ سخت تا اکنون که در مقابل حجمه های سنگین جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمن هستیم نقش بانوان بسیار با ارزش بوده است.

مدیرکل امور بانوان استانداری بوشهری خاطرنشان کرد: در استان سمت‌های مدیریتی و اداری زیادی است که بانوان بر عهده دارند و بسیار موفق بوده‌اند امروز نیز با توجه به برهه حساسی که وجود دارد می‌توانیم با تشویق و همراهی خانواده هایمان در پای صندوق‌های رای حماسه دیگری را خلق کنیم تا موجب ناکامی توطئه های دشمن شود.

وی با تاکید بر لزوم حضور حداکثری در انتخابات پیش رو، تصریح کرد: حضور گسترده مردم پای صندوق‌های رای برای دوست و دشمن پیام دارد و پیام آن برای دشمنان یاس و ناامیدی خواهد بود.