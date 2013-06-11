ما احمدي نژاد سال 84 را قبول داريم نه احمدي نژاد سال 92

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علي اكبر معصومي عصر دوشنبه در همايش هواداران و حاميان سعيد جليلي در شهرستان دامغان که در مسجد همت اين شهر برگزار شد اظهار داشت: احمدي نژاد در شش سال اول دوران رياست جمهوري خود خوب عمل كرد و از زماني كه همه تخم مرغ ها را در سبد اسفنديار رحيم مشايي قرار داد از محبوبيت او كاسته شد و آنچه را كه از ابتدا شروع كرد يكجا فرو ريخت.

وي خاطر نشان ساخت: يك رئيس جمهور بايد فعاليت و عملكردش از ابتدا تا پايان يكنواخت باشد و نه اينكه تحت تأثير بعضي از افراد قرار گيرد كه باعث كاهش محبوبيت او شود.

دبیر ستاد دکتر سعید جلیلی در استان سمنان تصريح كرد: تحت تأثير بيش از حد قرار گرفتن يك فرد مي تواند ضربه هاي فراواني به او وارد كند كه امروز شاهد اين مورد در جذب بيش از حد احمدي نژاد به مشايي بوديم كه به عملكرد و فعاليت هاي وی نيز خدشه وارد كرد.

وي به ويژگي هاي سعيد جليلي پرداخت و افزود: ایشان با شعار و گفتمان مقاومت و پيشرفت وارد عرصه انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري شد و در تحقق اين گفتمان از تمام توان و ظرفيت خود استفاده خواهد كرد.

معصومی خاطر نشان ساخت: حضور و مشاركت مردم يك اصل و اساس مهم در انتخابات است كه اين موضوع برای جليلي از يك اهميت ويژه برخوردار است.

عضو هيئت مديره فرهنگستان علوم اسلامي كشور در خاتمه تصریح کرد: رئيس جمهور بايد بتواند آينده را به خوبي مديريت كند كه اين شاخصه در وجود سعيد جليلي متبلور است.