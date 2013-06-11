بازار داغ همایش های انتخاباتی/ اجماع شش نماینده گلستان روی یک کاندیدا

روند جهشی حمایتها از رضایی

مسئول ستاد انتخاباتی محسن رضایی در گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: وضعیت این نامزد با برگزاری مناظره های تلویزونی در استان گلستان روند جهشی یافته است.

محمد گیلانی افزود: مناظره اول انتخاباتی کاستی هایی داشت ولی این ضعف ها در مناظره های دوم و سوم کمتر شد و در نهایت در تنویر افکار عمومی نقش بسزایی داشته است.

وی اظهار داشت: وضعیت مناظره اول بگونه ای بود تا کاندیداها بخواهند به جمع بندی برسند، زمان تمام می شد و این وضعیت مورد انتقاد نامزدها نیز بوده است.

وی عنوان کرد: به اعتقاد آقای رضایی مشکلات مردم را باید با دست مردم حل کرد و برنامه های ایشان جامع و هدفدار است.

گیلانی گفت: بر اساس نظرسنجی هایی که در سایت های مختلف صورت می گیرد، وضعیت محسن رضایی هر روز نسبت به قبل با جهش مواجه می شود.

اجماع شش نماینده روی ولایتی

سید رسول حسینی مسئول ستاد تبلیغات ولایتی نیز عنوان کرد: دکتر ولایتی در مناطق مختلف استان با اقبال خوبی مواجه است و شاهد گرایش قشرهای مختلف به وی و برنامه هایش هستیم.

وی افزود: همچنین از هفت نماینده استان، شش نماینده از دکتر ولایتی اعلام حمایت کرده اند و تاکنون 30 همایش انتخاباتی در مناطق مختلف استان برگزار شده است.

وی با اشاره به مناظره های تلویزیونی بیان داشت: باید در حوزه دیپلماسی فعالتر شویم تا اثر تحریمها بر کشور کم تر شود و امیدواریم در دولت آینده با دیپلماسی فعال، شاهد کمرنگ شدن اثر تحریمها باشیم.

حسینی به شور انتخاباتی موجود در استان اشاره و اضافه کرد: تنور انتخابات در گلستان گرمتر شده و انشاء الله شاهد انتخاباتی پرشور و حماسه ساز خواهیم بود.

استقبال مطلوب مردمی از روحانی

میرائیز مسئول ستاد انتخابات حسن روحانی در گلستان نیز گفت: آقای روحانی در نظر سنجی های صورت گرفته در استان وضعیت خوبی دارد و استقبال مردمی مطلوب و عالی است.

وی اظهار داشت: اظهارات آقای روحانی در مناظره تلویزونی نیز سبب شد تا شمار اقبال از برنامه های این نامزد انتخاباتی افزایش چشمگیری داشته باشد.

وی عنوان کرد: تمام تلاش اینست که با ارائه برنامه ها و راهبردها به معرفی کاندیدای مورد حمایت بپردازیم و اخلاق مداری و قانونگرایی سرلوحه کار است.

اشراف قالیباف به مسائل مختلف

رئیس ستاد انتخاباتی دکتر محمد باقر قالیباف در استان گلستان با اشاره روند رو به رشد گرایش مردم استان به این نامزد، به تجربه مدیریتی این نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در نیروی انتظامی و شهرداری تهران گفت: دکتر قالیباف به مسائل اجتماعی اشراف دارد.

رضا جعفری افزود: تهران به عنوان یک کلان شهر مشکلات اجتماعی زیادی دارد که دکتر قالیباف در دوره هشت ساله مدیریتی خود در این کلان شهر توانست به خوبی با این مشکلات آشنا شود، دوران فرماندهی قالیباف در نیروی انتظامی نیز فرصت مناسبی برای آشنایی وی با معضلات اجتماعی، ریشه ها و راهکارهای رفع آنها بوده است.

دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت اسلامی استان گلستان اظهار کرد: قالیباف در هر دو نهاد نیروی انتظامی و شهرداری تهران از کارشناسان زبده بدون توجه به گرایشات سیاسی آنها برای رفع مشکلات اجتماعی بهره برد.

جعفری با بیان اینکه جامعه ما نشکلات اجتماعی زیادی دارد، تصریح کرد: بی توجهی به مشکلات اجتماعی و یا کارهای سطحی و موقتی برای رفع آنها نتیجه بخش نبوده و مشکلات زیاد تری را ایجاد می کند.

تشکیل ستاد عارف در گلستان

علی عبداللهی رئیس ستاد انتخاباتی عارف نیز از تشکیل ستاد این نامزد انتخاباتی و شکل گیری کمیته های شهرستان در استان گلستان خبر داد.

وی با اشاره به سفر روز سه شنبه عارف به استان گفت: خوشبختانه در سفر قبلی این نامزد انتخاباتی به استان نیز مشارکت پرشوری صورت گرفت.

وی گفت: شور انتخاباتی در استان موج می زند و انشاء الله با حضور حماسی مردم در پای صندوق های رای، این حماسه تکمیل خواهد شد.

گفتمان جلیلی گفتمان انقلاب است

محمد محمد خانی رئیس ستاد انتخاباتی جلیلی نیز از اقبال گسترده مردمی از برنامه های این نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در استان خبر داد و گفت: گفتمان جلیلی احیای گفتمان ناب انقلاب است.

وی با اشاره به تشکیل ستادهای مردمی جلیلی در مناطق مختلف استان گفت: نظرسنجی نشان می دهد وضعیت این نامزد بین مناطق و اقوام مختلف استان عالی است.

محمد غرضی از دیگر نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در گلستان است که تاکنون ستادی بصورت رسمی برای این نامزد تشکیل نشده است ولی این نامزد نیز در بین برخی اقشار مردم گلستان طرفدارانی بخود جلب کرده است.