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۲۰ خرداد ۱۳۹۲، ۲۲:۳۵

میرباقری:

انقلاب اسلامی موج عدالت خواهی را فراگیر کرد

انقلاب اسلامی موج عدالت خواهی را فراگیر کرد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم گفت: انقلاب اسلامی موج عدالت خواهی را در سراسر جهان فراگیر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی میرباقری، بعدازظهر دوشنبه در همایش حامیان سعید جلیلی در ورزشگاه شهید بهشتی مشهد اظهار کرد: انقلاب اسلامی تنها انقلاب فرهنگی است که در مقابل رنسانس قرار گرفت و از مرزهای جغرافیای خود عبور کرد و طلسم خطوط جهانی را شکست.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی یک حرکت جهانی و مقدمه حکومت امام زمان است، افزود: انقلاب اسلامی ایران موج عدالت‌خواهی و معنویت را در جهان فراگیر کرده است.

وی ادامه داد: امام خمینی (ره) در هنگامی که بلوک شرق و غرب در دوگانگی میان دین غرق بودند انقلاب اسلامی را که انقلابی فرهنگی است به پیروزی رساند و در حال حاضر نیز صف آرایی نظامیان راه به جایی نمی برد چرا که حضور غرب در خاورمیانه به نفع انقلاب اسلامی است.

کد مطلب 2073433

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