انقلاب اسلامی موج عدالت خواهی را فراگیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی میرباقری، بعدازظهر دوشنبه در همایش حامیان سعید جلیلی در ورزشگاه شهید بهشتی مشهد اظهار کرد: انقلاب اسلامی تنها انقلاب فرهنگی است که در مقابل رنسانس قرار گرفت و از مرزهای جغرافیای خود عبور کرد و طلسم خطوط جهانی را شکست.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی یک حرکت جهانی و مقدمه حکومت امام زمان است، افزود: انقلاب اسلامی ایران موج عدالت‌خواهی و معنویت را در جهان فراگیر کرده است.

وی ادامه داد: امام خمینی (ره) در هنگامی که بلوک شرق و غرب در دوگانگی میان دین غرق بودند انقلاب اسلامی را که انقلابی فرهنگی است به پیروزی رساند و در حال حاضر نیز صف آرایی نظامیان راه به جایی نمی برد چرا که حضور غرب در خاورمیانه به نفع انقلاب اسلامی است.