بر مبنای سند چشم انداز در 8 سال گذشته در حوزه فرهنگ کاری نکرده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در برنامه چهره به چهره که عصر دوشنبه 20 خرداد از رادیو معارف پخش شد به پاسخگویی به سوالات مطرح شده در حوزه فرهنگ و معارف اسلامی پرداخت. متن کامل آن در پی می آید:

س: بر اساس سند چشم انداز، ایران در سال 1404 کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل هست جنابعالی برای تحقق هویت اسلامی و انقلابی این سند در دولت خود چه برنامه هایی دارید؟

ولایتی: درباره سند چشم انداز و بخش فرهنگی این سند آنچه در سند آمده و در شورای عالی انقلاب فرهنگی و در کنار آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوعات به تفصیل پرداخته شده است و حتما باید به امر فرهنگ و اعتقادات و ارزشها و مبانی اسلامی در چشم انداز 20 ساله آنطور که استحقاق مردم ما و اقتضای مردم ما هست پرداخته شود.

البته متاسفانه به دلیل اشکالات اقتصادی در بسیاری از موارد آن چیزی که معمولا تحت الشعاع قرار می گیرد حوزه فرهنگ است اما از آنجا که اساس انقلاب ما انقلابی اعتقادی و فرهنگی است باید به این نقش اهتمام ویژه داشته باشیم و اگر من مورد اعتماد مردم قرار بگیرم بدون تردید به امر فرهنگ و اولویتی که مد نظر مقام معظم رهبری است و بارها آن را در مناسبات مختلف فرمودند و در سند چشم انداز- بعد از پیشنهاداتی که به ایشان شد - آن را نهایی کردند، به آن عمل می کنم و جبران عقب ماندگی ها در این زمینه را انجام می دهیم.

معتقدم بسیار کاستی در حوزه فرهنگی داریم و این مقدار از سال 84 تا به حال یعنی قریب به 8 سال که از آغاز این دوره چشم انداز گذشته در حوزه فرهنگ کار نکردیم امیدواریم بتوانیم آن را جبران کنیم و 12 سال فرصت جبران این کم کاری را در حوزه فرهنگ را داریم.

س: رئیس جمهور ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارد شما چه برنامه ای برای تاثیرگذاری ریاست جمهوری در این نهاد دارید؟

ولایتی: شورای عالی انقلاب فرهنگی از ابتدای تاسیس نزدیک 1400 مصوبه داشته است و تقریبا از ابتدای تاسیس بنده عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده ام آنچه در این نهاد مصوب می شود با توجه به عضویت اصحاب فرهنگ از حوزه علمیه، دانشگاهها، شخصیت های مستقل صاحب نام فرهنگی و یا مسئولیت حقوقی و ریاست رئیس جمهور شکل می گیرد و آنچه تصویب می شود یک امر است و اجرا شدن مصوبات امری دیگر است به این دلیل این سنت شده و قانون نیست که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس جمهور می شود تا آنچه که در آنجا تصویب می شود در هیات دولت مقدمات اجرای آن فراهم شده و بودجه لازم اختصاص پیدا کند تا آنجا که مربوط به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی می شود کارها خوب پیش رفته است مثلا موضوع سند تحول آموزش و پرورش که اخیرا ابلاغ شده است یک کار مهمی است که در ایجاد تحول در آموزش و پرورش که اساس تحولات مورد نظر جمهوری اسلامی ایران است و در خاطرم هست که یکی از وزرای آموزش و پرورش دولت نهم خدمت مقام معظم رهبری به همراه مدیران رسیدند و مقام معظم رهبری ضمن اینکه از کارهای انجام شده قدردانی کردند اما فرمودند هیچ تحولی در آموزش و پرورش نسبت به قبل از انقلاب صورت نگرفته است .

این سخن موجب شد که هم مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم شورای عالی انقلاب فرهنگی با پیش نویسی که آموزش و پرورش تهیه کرد به کار تهیه سند تحول در آموزش و پرورش بپردازد و خوشبختانه این سند مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفت و ابلاغ شد و هنوز ما در مرحله تهیه سند و ابلاغ هستیم اما اجرای آن بسیا مهم است اگر تحولی در آموزش و پرورش ایجاد نشود در سیستم آموزش ما و در فرهنگ سازی عمومی و تخصصی کار اساسی صورت نخواهد گرفت.

این سیستم آموزش و پرورش کنونی تقلیدی از گذشته اروپاست و منشاء آن از دارالفنون بوده است از سال 1258 که دارالفنون به راه افتاد تاکنون مقدمه تحول به سبک فرنگی در آموزش و پرورش فراهم شد و آن مکتب خانه های سابق تبدیل به سبک مدرسه داری شد و متاسفانه این نوع آموزش و پروش حاکم است و امیدواریم با سند تحول، متحول شود و بنده هم متعهد هستم که این کار را بکنم چرا که در این سبک از آموزش و پرورش ما ابداعی صورت نمی گیرد و دانش آموز پویا و محقق بار نمی آید یعنی حفظ محوری به جای پژوهش محوری و درک محوری حاکم است و اگر این تحول صورت بگیرد مثل گذشته مکتب خانه ها و حوزه های علمیه ما شخصیت هایی در معیارهای جهانی عرضه کنیم.

در گذشته حدود 1300 نفر ریاضیدان صاحب نام در تاریخ تمدن اسلامی داریم که صاحب تالیفات هستند همچنین 13 هزار مولف در حوزه پزشکی داریم و در حوزه فلسفه، ریاضیات، نجوم و غیره ما افرادی داریم که در زمره دانشمندان درجه اول جهان هستند که این از مکتب خانه هایی نشات می گیرد که به سبک قدیم بودند اما بعد از تقلید ناشیانه با عدم تناسب با شرایط کشور حاصل این شد که افراد با سواد شدند اما کمتر محقق و پژوهشگر داریم الان حوزه های علمیه ما در تربیت افراد محقق و فاضل و صاحب ابداع موفق ترند تا مدارس و دانشگاههای ما.

اگر می خواهیم مثل گذشته افراد صاحب نام در حوزه های علم و فرهنگ و تمدن داشته باشیم حتما باید این وضعیت ما متحول شود و فکر می کنم با توجه به کارهایی که در این زمینه صورت گرفته است این سند تحول آموزش و پرورش عملیاتی گردد و بنده خودم را متعهد به این امر می دانم زیرا این پایه تحول علمی و فرهنگی و پیشبرد ما به سمت احیای تمدن اسلامی خواهد بود.

س: اجرای کار فرهنگی زمان بر است آیا در طول 4 سال می توانید این کارها را انجام دهید؟

ولایتی: بالاخره سند چشم انداز مربوط به 20 سال است و طی 4 برنامه 5 ساله باید محقق شود که هر برنامه 5 ساله طی 5 بودجه محقق می شود آن قسمت که سهم ما است و آن قسمت که برای جبران مافات است امیدواریم انجام دهید تا دولت های بعدی بتوانند این راه را راحت تر ادامه دهند و در پایان مدت که سال 1404 است بتوانیم حداقل رتبه اول علمی و فرهنگی را در منطقه داشته باشیم.

س: دیدگاه شما در حوزه بودجه ریزی فرهنگ و اولویت دغدغه شما در حوزه فرهنگی چیست؟

ولایتی: مهتمرین نکته در فرهنگ کشور ما احیای ارزشهای اسلامی و ایرانی است. برای اینکه این امر محقق گردد باید ما به شکل علمی و کارآمد مربوط ارزش های اسلامی و ملی باشیم و این نمی شود مگر با دستگاههای کارآمد فرهنگی. یک نکته ای که ما را رنج می دهد این است که دستگاههای متعدد فرهنگی وجود دارد که هم موازی کاری دارند و هم به دلیل عدم هماهنگی بعضی خلاء ها را در حوزه فرهنگی بدنبال دارند و فلذا نظر من این است که رئیس جمهور یک معاونت فرهنگی داشته باشد که مسئول هماهنگی امور فرهنگی بین دستگاههای مختلف فرهنگی کشور باشد تا هر کسی راه خود را نرود و در آنجا اجرایی شدن این قوانین فرهنگی زیر نظر این معاونت صورت گیرد. قصد من اضافه کردن یک دستگاه نیست بلکه برای ایجاد هماهنگی باید یک سمتی که بر بقیه مسئولیت اشراف دارد وجود داشته باشد تا اختیارات ریاست جمهوری را در کارهای اجرایی داشته باشد.

برای هماهنگی و اختصاص بودجه و رفع کمبودها در جهت گام برداشتن به سوی اهدافی که در نهایت ارزش های اسلامی را در جامعه محقق کند گام بردارد و این نمی شود مگر با گامهای هماهنگ و اختصاص بودجه کافی که در نهایت دلسوزی و کمک گرفتن از مراکز فرهنگی خارج از دولت امکانپذیر است که یکی از آنها حوزه های علمیه است. حوزه های علمیه نگهبان اسلام و ارزشهای اسلامی هستند مشورت گرفتن و مورد نظر قرار دادن توصیه ها و تصمیمات حوزه های علمیه یکی از موثرترین کارهایی است که باید صورت گیرد تا اینکه نهادهای فرهنگی ما کاری متفاوت و بعضا متضاد با دیدگاههای بزرگان حوزه علمیه نداشته باشد.

س: امروزه تهاجم فرهنگی غرب بویژه آمریکا علیه سایر فرهنگ ها در حال انجام است و این تهاجم با گسترش فناوری اطلاعات شدت پیدا کرده است که انقلاب اسلامی نیز از این امر مستثنی نیست در مورد تهاجم فرهنگی چه نظری دارید و راهبرد دولت شما برای مقابله با آن چیست؟

ولایتی: دو بیت از یک قصیده بلند خاقانی را عرض می کنم تا بحث تهاجم فرهنگی روشن شود.

"چو علم آموختی از حرص وانگه ترس که اندرشب/ چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا"

غربی ها استعمارشان بویژه استعمار نو را به موضوع فرهنگی مخطوط کردند و برای استعمار دیگر کشورها اول به استحاله فرهنگی آنها می پردازد یعنی آنها را از خودشان تهی می کند و آنها نسبت به ارزشهای خود احساس خجلت می کنند و در این زمان سعی می کنند به لباس بیگانه درآیند تا مگر مثل آنها ترقی کند. به قول تقی زاده اگر ایرانی ها می خواهند ترقی کنند باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی شوند که مشابه این مطلب را محمد طهطاوی مصری در قرن 19 زده بود یعنی این تلقینی بود که فرنگی ها کرده اند و نکته جالب این است که برخی از کشورهایی که از فرق سر تا نوک پا فرنگی شدند هیچ جایگاهی را جلوتر از بقیه کشورهای اسلامی که این کار را نکردند، بدست نیاوردند و لذا تهاجم فرنگی امر خزنده و موزیانه و طراحی شده است که خلاصه هدفش این است که مردم و ملت های مسلمان را از خود اسلام و بومی شان تهیه کنند که اگر در این امر موفق شوند کشور را هر چه بدوند به جایی نخواهند رسید و خیلی هم اگر در حوزه اقتصادی ترقی کنند که ما این را در برخی از کشورهای آسیای دور می بینیم اما در حوزه فرهنگی تابعی از متغیر فرنگی ها هستند و اگر کشور بخواهد استقلال داشته باشد در درجه اول باید استقلال فرهنگی داشته باشد و فرهنگ خودی را تقویت کند و ما اگر بخواهیم در مقابل تهاجم فرهنگی بایستیم به جای کار انفعالی باید کار ابتکاری بکنیم و ارزشهای خودی را تقویت کنیم.

اگر ما به ارزشهای خودی برگردیم عملا جوانان ما روئین تن می شوند و دیگر تیرهای زهر آگین تهاجم فرهنگی بر بدن آنها کارگر نیست آنگاه آنها به جایی می رسند که اگر یک دختر 12 ساله در فرانسه با روسری به مدرسه برود جلوی او را گرفته و می گویند این خلاف اصول سکولاریسم است. یک روزی بود که آنها چادر از سر زنان مسلمان ما بر می داشتند اما امروز آنها از اینکه یک دختر مسلمان روسری سرش کند احساس خطر می کنند پس ما از حالت دفاعی و انفعال درآمده ایم و با بازگشت به ارزشهای اسلامی و ملی حالت تهاجمی و ابتکاری گرفته ایم لذا معالجه تهاجم فرهنگی بسیار مهم است.

س- نحوه تعامل شما با نهادهای فرهنگی بویژه حوزه های علمیه چگونه خواهد بود و از ظرفیت حوزه ها در دولت خود چگونه استفاده خواهید کرد.

ولایتی: حوزه علمیه در اصل امور فرهنگی و اعتقادی ما قرار دارد انقلاب ما که ریشه در انقلاب های گذشته از زمان تحریم تنباکو دارد مبداءاش حوزه علمیه است و اگر این انقلاب پیروز شد به برکت آموزه های حوزه های علمیه و تربیت و رشدافرادی نظیر میرزای شیرازی، مرحوم نائینی، میرزامحمد تقی شیرازی و این اواخر امام خمینی است که در حقیقت محصول حوزه علمیه است و ایشان تحول عظیمی در کل جهان ایجاد کردند امام نه تنها اسلام را در ایران که در کل جهان احیا کردند و این امواج بیداری اسلامی تاثیر انقلاب اسلامی ایران است.یک زمانی اولین رئیس جمهور لهستان بعد از فروپاشی کمونیسم به من گفت انقلاب شما فقط اسلام را احیا نکرد بلکه دین را احیا کرد. در لهستان الان سنت ما این است که کسی که از سوی مردم به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شود و یا فردی که به عنوان نخست وزیر منصوب می شود قبل از اینکه کار خود را شروع کند به واتیکان می رود و عملا رای مردم توسط پاپ تنفیذ می شود.

احیای دین از نتایج اقدامات حضرت امام بوده است و این محصول حوزه علمیه است پس حوزه علمیه که چنین ویژگی و آثاری دارد برای حفظ انقلاب اسلامی و ارزشهای اسلامی در جامعه و تقویت بنیه اعتقادی مسلمانان حتما باید حوزه علمیه را تقویت کرد و تحصیل در حوزه علمیه را ترویج کنیم و نیازمندی های آن را باید دولت اسلامی تامین کند نباید برای نیازمندی های اولیه معاش خود این مقدار تحت فشار باشد بنده اطلاع دارم که میزان شهریه طلاب کفاف حداقل زندگی آنها را نمی کند خوشبختانه حوزه های علمیه ما مستقل هستند و آنها هیچگاه نیاز به دولت ندارند اما وظیفه دولت اسلامی است که اگر حکومت در دست مسلمانان افتاد یکی از وظایف اولیه آن تقویت مبانی اسلامی و ترویج اسلام است و چه جایی بالاتر از حوزه های علمیه داریم. متاسفانه آنطور که شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران است به حوزه های علمیه رسیدگی نشده است و بنده خودم را متعهد می دانم که اگر رئیس جمهور شدم و یا هر سمتی که داشتم و در هر کجا که باشم وظیفه خود می دانم از حوزه علمیه حمایت کنم. اگر مردم مرا لایق بدانند و در این کسوت خدمتگزارشان باشم یکی از اولویت های من تقویت و ترویج و توسعه حوزه های علمیه است.

س- با توجه به اصل 11 قانون اساسی دولت شما برای ارتقاء روابط فرهنگی بین کشورهای اسلامی چه برنامه هایی دارد؟ با توجه به بحث بیداری اسلامی که شما در این زمینه نیز مسئولیت دارید.

ولایتی: مسلمانان یک امت واحد هستند ولی در کشورهای مختلف زندگی می کنند. 57 کشور عضو کنفرانس اسلامی یا سازمان همکاری های اسلامی هستند. ما در جمهوری اسلامی در جهت اتحاد و همبستگی بیشتر و نزدیکی با کشورهای اسلامی وظایفی داریم که در این زمینه کارهایی با محوریت جمهوری اسلامی ایران انجام شده است قبل از انقلاب اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی تاسیس شد و ما در این سازمان عضویت داریم اما بعد از انقلاب سازمان پیمان منطقه ای آر سی دی که بین ترکیه و پاکستان و ایران بود بعد از انقلاب در شرف انحلال قرار گرفت که ما باانحلال آن مخالفت کردیم.

این سازمان در گذشته در مسیر سیاست های آمریکا بود و ما تصمیم گرفتیم همان ساختار را نگه داریم و آن را توسعه دهیم مصادف با فروپاشی شوروی 7 کشور به ما پیوستند و عملا سازمان همکاری های منطقه ای یا الکو تشکیل شد کار دیگری که انجام دادیم تشکیل مجموعه بی 8 بود به پیشنهاد مرحوم اربکان نخست وزیر ترکیه و با پشتیبانی جدی ایران این تشکل مرکب از 8 کشور اسلامی ایجاد شد که مهمترین کار آن ترویج و تقویت همکاری های اسلامی بود که از نیجریه تا اندونزی را شامل می شد.

این دو کار در زمان جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت و تقویت این دو سازمان جزو سیاست های ما است و می توان کارهای دیگری در جهت ایجاد همکاری با کشورهای اسلامی که از لحاظ سیاسی همسو با ما باشد مثل عراق و سوریه این کار را به اشکال دیگری تقویت کنیم. وقتی همکاری های منطقه ای بین کشورهای اسلامی صورت گرفت حتما همکاری فرهنگی نیز رابه همراه دارد. الان هم در سازمان کنفرانس اسلامی یک بانک اسلامی داریم و سازمان فرهنگی آیسسکو در مقابل یونسکو داریم که مرکزش در مراکش است و برای همکاری های فرهنگی بین کشورهای اسلامی ایجاد شده است.

اینها در زمینه های همکاری بین دولت های اسلامی است اما کاری که با کسب رهنمود از مقام معظم رهبری در ایران انجام شد کاری است که در جهت سیاست های عمومی و مردمی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری های مردمی بین ملت ها در جهان اسلام انجام گرفت و آن این بود که بعد از شروع نهضت بیداری اسلامی و ادامه آن در مصر مقام معظم رهبری در 14 بهمن 89 در نماز جمعه آن را بیداری اسلامی خواندند و این عنوانی بود که در مقابل نامگذاری غربی ها که از آن به بهار عربی تعبیر کردند قرار گرفت.

ما در جهت تحقق دیدگاههای مقام معظم رهبری از 700 نفر از علمای شیعه و سنی جهان اسلام از 80 کشور به ایران دعوت کردیم و تحت عنوان بیداری اسلامی کنفرانس دو روزه ای برگزار شد و مقام معظم رهبری در آن سخنرانی داشت واین سخنرانی الهامبخش همه ما در جهت شکل دهی یک ان جی اوی بین المللی بود که به پیشنهاد شرکت کنندگان مجمع جهانی بیداری اسلامی تشکیل شد و با رای آنها بنده به عنوان دبیر کل مجمع انتخاب شدم و دبیرخانه آن در ایران قرار گرفت که بدنبال آن 5 اجلاس در تهران با عنوان زنان ، جوانان، شعرا، اساتید و اخیرا علمای جهان اسلام برگزار شد و همه اینها اجلاس های موفقی بودند زیرا در نهایت منجر به صدور قطعنامه ای شد که در آن بر تقویت و ترویج بیداری اسلامی واحیای اسلام در کشورهای اسلامی تاکید شد.

در آخرین اجلاس بنده به عنوان دبیرکل مامور شدم که اتحادیه جهانی علمای اسلامی را با مشورت شورای مشورتی مرکزی مجمع جهانی بیداری اسلامی تشکیل دهند که انشاءالله در آینده ای نزدیک انجام خواهد گرفت و همین طور در اجلاس اساتید دبیرکل مامور شد که اتحادیه جهانی اساتید جهان اسلام را داشته باشیم بنابراین هم در حوزه زنان و هم در حوزه جوانان و اساتیدو علمای اسلامی کارهای خوبی صورت گرفته است که امتداد آن موجب می شود ما همبستگی واقعی بین کشورهای اسلامی را در بین ملل اسلامی برقرار کنیم.

س- یکی از اساسی ترین موضوع در انقلاب اسلامی وحدت حوزه و دانشگاه است نگاه شما به این مسئله چیست و راهکار عملی شما در تسریع این وحدت چیست؟

ولایتی - کارهایی انجام شده اما کافی نیست از همان اوایل انقلاب شهید مفتح پایه گذار وحدت حوزه و دانشگاه شدند و اقداماتی نیز صورت گرفت که بسیار نیز موثر بود اما باید کارهای اساسی تری صورت بگیرد در ایجاد یک جهان بینی مشترک بین حوزه و دانشگاه باید تلاش کنیم یعنی اینکه به علم و حوزه های مختلف علمی چگونه نگاه کنیم از دید یک انسان لائیک یا از دید یک انسان خداشناس؟

یک انسان سکولار که یک جهانی بینی غربی است بوجودآمدن جهان را بر اساس اتفاق و تصادف می داند و می گوید اگر دین و خدایی هم هست ربطی به انسان ندارد اما در جهان اسلام محوریت خداست. در جهان بینی اسلامی غایت زنده خداگونه است. یک فرد خداشناس اگر به موضوعات علمی نگاه کند به آنجا می رسد که هم جامعه شناسی اسلامی و هم روانشناسی اسلامی و هم فیزیک اسلامی داریم.

شاید بپرسید یعنی چه ریاضی و فیزیک اسلامی آیا در ریاضی اسلامی دو دو تا 5 تا می شود، خیر همان 4 تاست اما بستگی دارد که به چگونه به این پدیده فیزیکی نگاه کنیم آیا از دید یک انسان متاله خداشناس یا از نگاه یک انسان لائیک؟ متاسفانه نوع جهانی بینی حاکم بر دانشگاههای ما به تبعیت آنچه از دارالفنون شده جهان بینی مادی است. یعنی یک چیز ی را که مثل فرضیه تکامل هست و هنوز اثبات نشده را مثل وحی برای خود قرار داده است.

آنها به سکولاریزم خودشان این چنین جزمی چسبیده اند و با همان جهان بینی کتابهای جامعه شناسی ما تدریس می شود و ما باید نه تنها در علوم انسانی تحول اساسی در دانشگاهها ایجاد کنیم بلکه باید از این طریق همسانی یا تقریب فکری بین حوزه و دانشگاه ایجاد شود اگر این زمینه ها فراهم شد دیگر نگران این نیستیم که برخی از سازمانهایی که در این زمینه تشکیل شده کار خود را درست انجام داده اند یا خیر بلکه باید به لحاظ اعتقادی دانشگاه ما حوزوی شود و به لحاظ روز آمدی حوزه های ما مثل دانشگاه شود و بسیاری از محسنات حوزه را دانشگاه بیاموزد. آن دیدگاههای غیر علمی و آن دیدگاههای غیر اعتقادی اگر اصلاح شد وحدت حوزه و دانشگاه اتفاق خواهد افتاد.

س - مصوبه حجاب و عفاف به عنوان یکی از مصوبات راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سال 84 به تصویب رسید متولی اصلی اجرای آن دستگاههای دولتی هستند این موضوع در دولت شما از چه جایگاهی برخوردار خواهد بود.

ولایتی- حجاب از مسلمان احکام اسلامی است و در قرآن کریم به آن تصریح شده است و همه مذاهب اسلامی بر آن تاکید دارند. یک کشوری که با حکومت اسلامی اداره می شود نمی تواند نسبت به این حکم اسلامی بی تفاوت باشد. بنده عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارم. مصوبه عفاف و حجاب یک مصوبه جامع و همه سونگر است که حکم قانون را دارد اما متاسفانه اجرا نمی شود. بنده متعهد هستم که آن را اجرا کنم و اگر چنین قانونی هم نباشد وظیفه حکومت اسلامی این است که احکام اسلامی را اجرا کند. لذا پرداختن به موضوع حجاب ازاموری است که در ذمه دولت است که انشاءالله آن را در دولتم خواهم داشت.

س- بند اول اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی می کند این اصل از قانون اساسی در کنار 40 وظیفه ای که قانون اساسی برای دولت تعیین کرده است را چگونه اجرا می کنید. شعار دولتی که بنده ان شاءالله تشکیل می دهم اخلاق گرایی و ثبات مدیریتی است امیدواریم سلوک ما به عنوان قوه مجریه بین اعضای دولت با دیگر قوا طوری باشد که مردم توقع دارند. متاسفانه در سالهای اخیر این گونه نبوده است و مردم شاهد برخی بی اخلاقی ها در روابط بین قوا و در روابط برخی مسئولین بودند و این مردمی که اصالتا اخلاقی هستند از این مسئله رنج می برند و توقع دارند مسئولانشان مروج اخلاق و الگو باشند اگر چنین چیزی توسط مسئولان اجرایی و کسانی که منتخب مردم هستند صورت نگیرد یعنی آنها به تعهدات خود عمل نکردند مردم توقع اشان این است که کسی رئیس جمهور و یا وزیر دولت جمهوری اسلامی و یا نماینده مجلس باشد که رفتارش سلوک اسلامی و اخلاقی منطبق با ارزشهای ملی و دینی باشد.

س- معیار شما برای انتخاب وزرا چیست؟

ولایتی - ما یک دولت متمم را تشکیل می دهیم متمم یعنی ملت اصل و ما فرع بر ملت هستیم و در عین حال حرف و تشکیل دهنده این کلمه هر کدام حرف اول یکی از شاخص هایی است که دولت آینده مد نظر دارد . دیو باوری ، تجربه داشتن، تخصص و اعتدال از شاخص های ما است و مشورت پذیر بودن و اینکه خود را عقل کل نداند و از اصحاب تجربه در هر حوزه ای کسب نظر کند از شاخص های ما در انتخاب وزیر است بنابراین شاخص اول در انتخاب همکاران در دولت آینده خدا محوری و خدا ترسی و تدین است که اعم از اخلاق است اخلاقی که مبتنی بر اعتقاد است.

س- یکی از شاخص های جوامع فرهنگی میزان مطالعه و اقبال به کتاب و کتابخوانی است برای افزایش میزان سرانه مطالعه در دولت خود چه برنامه هایی دارید.

ولایتی- باید تسهیلات لازم برای تالیف چاپ و انتشار را دولت فراهم کند من از منظر یک شهروندی که با فرهنگ آشناست و صاحب تالیفاتی است این را می گویم باید سوبسید کاغذ داده شود چرا که این گونه کارها سودی ندارد اگر یک شرکت انتشاراتی نباشد تالیفات زمین می ماند و آنهایی که دست به قلم هستند نمی توانند آثار خود را به بازار عرضه کنند اگر دولت از این امر حساس مراقبت نکند موضوع چاپ و انتشار کتاب دچار مشکل می شود و دیگر چه توقعی داریم که مردم ما کتابخوان شوند.

اصلا معیار پیشرفت هر کشوری به لحاظ فرهنگ و تمدن میزان وقتی است که مردم برای مطالعه می گذارند کار فرهنگی سودآور نیست و بسیاری از مواقع زیان آور است و دولت باید از نشر کتاب و امر کتابفروشی و تاسیس کتابخانه حمایت کند به گونه ای که در هر روستا و مدرسه و در هر شهر و شهرستانی به اندازه کافی کتابخانه باشد و خود تضمین خرید کتاب نیز به بقای کار نشر کتاب کمک می کند.

س- در آخر گفتگو اگر صحبتی دارید با مخاطبان در میان بگذارید.

ولایتی- انتخابات یک وظیفه و ملی همه ما است که در تعیین سرنوشت خودمان مشارکت کنیم و گام اول مشارکت در سرنوشت خود شرکت در انتخابات ریاست جمهوری است و دقت کنیم به کسی رای دهیم که آرمانهای جمهوری اسلامی ایران و امام خمینی و دیدگاههای مقام معظم رهبری و نیز قانون اساسی و مصوبات مجلس و سند چشم انداز را اجرایی کند تا اینکه ایران در همه حوزه ها از جمله در حوزه فرهنگی در سال 1404 سرآمد کشورهای منطقه باشد.