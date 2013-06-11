خواسته هاي مردم از رئيس آینده دولت/ آقاي رئيس جمهور حال و روز خانه به دوش ها خوش نيست

به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، خواسته ها و مطالبات مردم اين روزها بيش از هر زمان ديگري شنيده مي شود و در اين ميان رسيدگي به وضعيت اقتصاد و مسكن در صدر مطالبات آحاد جامعه به ویژه قشر متوسط و ضعیف قرار دارد.

در حال حاضر بسياري از مردم در تب و تاب انتخابات با شنيدن برنامه هاي كاري هر يك از 8 كانديدا به دنبال فردي توانمند و اصلح هستند تا کلید اجرایی کشور را به دستان وی بسپارند، فردی که مشکل مسکن، اشتغال، بیکاری و تورم و گرانی را حل کند.

اين روزها تنور داغ انتخابات و صحبت از انتخاب كانديداي اصلح در هر محفل و مجلسي شنيده مي شود و بسياري از مردم اميدوارند تا در دولت يازدهم به خواسته ها و مطالبات آنها پاسخ گفته شود و از معضلات و چالش هاي اقتصادي گره گشايي شود.

اين روزها مشكل جوانان بيكاري و مسكن است

براي آگاهي از مطالبات مردمي خبرنگار مهر به ميان مردم رفته و در اين رابطه با آنها به گفتگو پرداخته است.

صادق پوررحيم كه فارغ التحصيل رشته علوم اقتصاد است، مي گويد: اين روزها مشكل جوانان بيكاري و مسكن است و دولت آينده بايد براي حل اين مشكلات تدابير جدي را در دستور كار خود قرار دهد.

وي معتقد است، حال و روز جوانان فارغ التحصيل به دليل نداشتن شغل رو به راه نيست بنابراين هر كس كه قرار است رئيس دولت آينده شود بايد براي اشتغال برنامه داشته باشد.

وی ادامه می دهد: با کلی امید و آرزو درس خواندم تا در جایی کار کنم اما حتی کارگری هم نمی توانم بکنم زیرا برای کارگری کردن هم ظرفیت تکمیل شده است.

وی با اشاره به فارغ التحصیلانی که در رشته خود فعالیت نمی کنند، ادامه می دهد: هم اکنون بیشتر فارغ‌التحصیلان در صورت اشتغال نیز در شغلی قرار می‌گیرند که هیچ ربطی با تحصیلی که انجام داده اند ندارد و این به عنوان یک معضل جدی فارغ التحصیلان امروز است.

آقاي رئيس جمهور مردم آرامش و ثبات اقتصادي مي خواهند

هوشنگ صداقت شهروند مشهدی نيز با اشاره به معضلات اقتصادي بيان مي كند: در حال حاضر رسيدگي به وضعیت اقتصادی یکی از مشکلات اصلی مردم است زيرا اين مشكل امان مردم را بريده و كمر آنان را خم كرده است.

وی عنوان مي كند: رئيس جمهور آينده بايد به فكر ثبات اقتصادی کشور باشد و با ارائه طرح ها و راهكارهاي عملي زخم هاي اقتصادي را مداوا كند.

وي با تاكيد بر اينكه آقاي رئيس جمهور مردم آرامش و ثبات اقتصادي مي خواهند، مي افزايد: اجراي طرح هاي اقتصادي همچون هدفمندي يارانه ها بايد به معناي واقعي به مردم كمك كند زيرا در حال حاضر اقشار کم‌درآمد جامعه تنها گرانی و تورم را احساس مي كنند.

حال و روز خانه به دوش ها خوش نيست

صداقت با بیان اینکه تدبیر و استفاده از نیروهای متخصص چاره حل مشکلات اقتصادی است، می گوید: در حال حاضر وضعیت اقتصاد به گونه ای است که قیمت یک کالا روز به روز افزایش می یابد.

یکی دیگر از شهروندان مشهدی که به تازگی ازدواج کرده خطاب به رئیس جمهور آینده بیان می کند: آقاي رئيس جمهور حال و روز خانه به دوش ها خوش نيست و مستاجری امان مردم را بریده است.

علی طهماسبی می گوید: کرایه خانه ها سر به فلک کشیده و برای نشستن در یک خانه 50 متری در پایین شهر باید حداقل 300 هزار تومان کرایه بدهی و این اصلا منصفانه و عادلانه نیست.

وی ادامه می دهد: در حال حاضر بسیاری از مستاجران از وضعیت بی سروسامان بازار اجاره بها ناراحت هستند و گله می کنند و منتظرند تا در دولت آینده تدبیری برای مقابله با افزایش بی رویه و آسانسوری کرایه خانه صورت پذیرد.

وی تاکید می کند: بازار اجاره از جمله بازارهایی است که هیچ گاه مورد نظارت نیست بنابراین رئیس دولت آینده باید روند افزایش اجاره بها را کنترل کند زیرا در حال حاضر جوانی که بخواهد تشکیل زندگی بدهد به خاطر مخارج سنگین عروسی و کرایه خانه هرگز تن به ازدواج نمی دهد.

تامین امنیت شغلی کارگران

یکی از کارگران فصلی در میدان فردوسی مشهد نیز اظهار می کند: آقای رئیس جمهور امنیت شغلی کارگران را دریاب و در ایجاد فرصت های شغلی کوتاهی نکن چرا که اگر به طور مثال بنده یک روز بیکار شوم به دلیل وضعیت گرانی‌ها و تورم نمی توانم چرخ زندگی را بچرخانم.

میثم رفیعی تاکید می کند: رئیس دولت آینده باید نسبت به تبدیل وضعیت اشتغال قراردادی و شرکتی به اشتغال پایدار و تامین امنیت شغلی کارگران اهتمام بورزد.

تورج افشین نیز یکی دیگر از مهمترین خواسته های مردم را در وعده های عملی رئیس جمهور آینده می داند و می گوید: تک تک آحاد جامعه از رئیس جمهور آینده می‌خواهند که با ارائه راهکاری معقول و غیر شعاری وعده های عملی بدهد و راه حلی برای بهبود معیشت مردم پیدا کند.

وی معتقد است، تا هنگامی که وضعیت معیشت مردم بهبود پیدا نکند و مشکل گرانی ها حل نشود نمی توان به وعده ها و قول های رئیس جمهور خوش بین بود.

وی تصریح می کند: بی تردید رئیس جمهور آینده باید با برنامه‌ریزی دقیق بتواند این گرانی‌ها را مهار کند و تناسبی منطقی میان در آمدها و مخارج در زندگی برقرار کند تا مشکلات اقتصادی به حداقل برسد.

اکنون در میان خواسته های گوناگون مردم باید دید رئیس جمهور دولت یازدهم باتوجه به برنامه هایی که ارائه داده تا چه حد به مطالبات مردمی پاسخ خواهد گفت.

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گزارش مرضيه صاحبي