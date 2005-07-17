سوژه هاي مذهبي در نمايشگاه هاي عكس مهجور مانده است

اين عكاس در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار تجسمي مهر با اعلام اين مطلب در خصوص برگزاري نمايشگاه انفرادي اخير خود در گالري " هنر " گفت: 40 اثر از من در اين نمايشگاه به معرض نمايش عمومي در آمده است . اين آثار همان طور كه مي بينيد به مناسبت برگزاري ايام فاطميه به نمايش در آمده است .

وي افزود: عنوان نمايشگاه عكس هاي من " غريب " است . من به شخصه به عنوان در آثارم معتقد نيستم . شايد به اين خاطر كه فكر مي كنم ، عكس اساسا احتياج به عنوان ندارد . دراين نمايشگاه نيز به جز يكي دو عكس من ، بقيه تماما فاقد عنوان هستند. عكس هايي كه مي بينيد در اين نمايشگاه با عنوان ارائه شده است ، به اين دليل بوده كه مردم از من در باره مكان ها وفضاهاي داخل برخي عكس ها مي پرسيدند . به عنوان مثال ، من يك عكس كاركردم كه كوچه بني هاشم در مدينه را به تصوير مي كشيد . اين درواقع يك نوع الهام بود كه من ازبناهاي اين كوي گرفتم . البته اين كوچه كه در مدينه واقع شده بود ، در حال حاضر از بين رفته است . طبعا مخاطب درباره اين مكان كنجكاو بود و من مي خواستم با گذاشتن يك عنوان در كناركار ، به راهنمايي مخاطب بپردازم.

اين عكاس در پاسخ به اين سوال كه فكر مي كنيد برگزاري نمايشگا ه هاي عكس چه تاثيري برروند عكاسي ايران خواهد گذاشت تصريح كرد: برپايي نمايشگاه عكس يك امر عمومي است كه در تمام كشورها اتفاق مي افتد. درواقع ، هر عكاسي كه مبادرت به برگزاري يك نمايشگاه عكس كند ، اين معني را مي رساند كه هنوز زنده و پابرجاست و قادر است اثري را خلق كند. از طرفي نمايشگاه هاي عكس باعث مي شود تا اثر مخاطب به چالش ونقد كشيده شود. اگر دقت كنيد مي بينيد كه وقتي يك هنرمند به ارائه يك اثر مي پردازد ، قصد دارد كه پيامي را به مخاطبان القا كند. من تصور مي كنم براي هر پديدآورنده عكس ، نشر آن مهم تر است . درغير اين صورت اگر يك هنرمند بخواهد يك اثر ارائه كند ولي آن را دوراز دسترس مخاطب بگذارد ، گويي مبدل به آب راكد شده است . به هر حال مخاطب بايد يك اثر را ببيند و آن را بپسندد.

وي افزود: هر اثر هنري بايد علاوه بر داشتن جنبه هاي زيبا شناسي تصويري ، به لحاظ محتوايي نيز پربار باشد . در حقيقت فرم و محتوا براي هنرمند مثل دوبال است كه او را به پرواز وامي دارد.

درنمايشگاه عكس " محمود عبدالحسيني " بيشتر آثار به واسطه داشتن درونمايه هاي اجتماعي به رئال بيشتر نزديك هستند. علاوه برآن كارهاي حجم نيز در نمايشگاه به چشم مي خورد. مقابل درب ورودي نمايشگاه يك نما از يك سقاخانه قراردارد كه توسط اين عكاس ساخته شده است . هم چنين چيدماني از هجده شمع به مناسبت هجده سالگي حضرت فاطمه زهرا " ع " برآب حوض داخل نمايشگاه به چشم مي خورد كه به اين فضا ، حالتي روحاني بخشيده است .

ضريح مطهر حضرت رقيه " ع" ، مراسم عاشورا ، امزاده جعفر بروجرد و... از جمله عكس هاي ارائه شده است . برگزاري اين نمايشگاه در گالري " هنر " ادامه دارد. علاقمندان مي توانند براي بازديدبه خيابان ويلا ، خيابان ورشو ،پلاك 36 گالري " هنر " مراجعه كنند.