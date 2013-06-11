به گزارش خبرنگار مهر از کرج محسن رضایی شامگاه دوشنبه در مسجد امام حسن عسگری(ع) و در جمع هوادارانش، جبهه اش را در قیاس با سایر کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری میانه رو اعلام کرد و گفت: در این دوره بعضی به دنبال این هستند که بگویند جمهوری اسلامی کاری نکرده که این نوعی سیاه نمایی است.

وی افزود: گروه دیگری هم هستند که می خواهند با تزریق آمپول خواب آور به مردم، آنها بیدار نباشند تا واقعیت های کشور را نبینند و درک نکنند.

رضایی گفت: هر نوع سیاه نمایی محکوم بوده و به خواب زدن مردم هم اشتباه است، خواب کردن مردم، عمر و وقت و فرصت ها را از ما می گیرد.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: عده دیگری هم هستند که برایشان بیکاری و گرانی مهم نیست، مهم نیست که ارزش پول ملی کشور نزول پیدا کرده است فقط می خواهند در کشور ناامیدی ایجاد کنند.

برای سیاه زدایی در صحنه آمده ام

محسن رضایی با بیان اینکه جزو هیچ یک از این گروه ها نیستم، جبهه خود را مشخص کرد و ادامه داد: حوزه ام بین این دو گروه است، برای سیاه زدایی، پاک کردن و علاج درد مردم به صحنه آمده ام، آمده ام برای سفید کردن سیاه نمایی ها.

وی افزود: باید واقع بین باشیم، انصاف بدهیم که نواقصی هست، کسی نباید سر مردم کلاه بگذارد، سیاه نمایی و کلاهبرداری هر دو به مردم آسیب می زند.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همچنین گفت: تفاوت من با بقیه در این است که من می گویم بیکاری، گرانی، عقب ماندگی ها باید کنار رود.

فرصت ریسک نداریم

رضایی ادامه داد: مردم باید در صحنه حاضر باشند و کسی را برای 4 سال آینده انتخاب کنند که مطمئن باشد خطا نمی کند، ما برای 4 سال آینده که سخت ترین دوران برای ما خواهد بود فرصت ریسک و آزمون و خطا نداریم.

تاوان کشمکش های نامزدها را مردم باید بدهند

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه کشمکش ها و دعواها باید کنار گذاشته شود، تصریح کرد: مردم و رهبر مظلوم نظام هزینه دعواهای سیاسی را متحمل خواهند بود و این ضربه به نظام است.

وی با اشاره به پخش آخرین مناظره کاندیداها عنوان کرد: چند روز پیش در مناظره تلویزیونی شاهد بودید که هر کسی می خواست از خودش یا جناح اش دفاع کند، پس چه کسی می خواهد از حق مردم دفاع کند؟ به جای اینکه از خودمان دفاع کنیم باید مردم و نظام دفاع کنیم، زحمت خودتان را با دعواهای سیاسی خراب نکنید، بیایید برای بیکاری، گرانی، اعتیاد جوانان دعوا کنید.

پایش بیفتد برای رفع مشکلات مردم دعوایی راه می‌اندازم آنطرفش ناپیدا

محسن رضایی گفت: می گویند « محسن رضایی» با اخلاق است ولی اگر پایش بیفتد برای زندگی مردم، فقر و بیکاری آنها دعوایی راه می اندازم که آن طرفش ناپیدا است.

وی در هیاهوی بی وقفه هوادارانش ادامه داد: بله ما اهل دعوا بر سر حق خود نیستیم، من در تمام دوره 34 سال گذشته در جنگ حضور داشتم اما هنوز یک صفحه خاطره از آن دوران ننوشتم چون از نظام طلبکار نبوده ام. خودم را بدهکار ملت ایران می دانم.

رضایی ادامه داد: چرا عده ای طلبکاری می کنند؟ در این کشور عده ای که زحمت زیادی نکشیده اند از نظام، رهبری، خانواده شهدا و مردم طلبکار هستند.

به من رأی دهید، پیروزی های کشور را ببینید

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: آبرو و حیثیت ام را در معرض رأی شما قرار داده ام و این فرق من با بقیه است، شما رأی دهید بعد ببینید پیروزی های بزرگ کشور چگونه رقم خواهد خورد.

رضایی خطاب به رقیبان خود عنوان کرد: مسئله ما مردم است، اگر میخواهید دعوا کنید بر سر بیکاری و گرانی و...دعوا کنید اگر نه ما دست بوس شما هستیم وقت ملت و نظام را نگیرد.

وی افزود: کشور تحریم شده، گرانی و بیکاری، ازدواج جوانان و...همه مشکلاتی است که باید برطرف است.

به جوانان هدیه ازدواج می دهم

رضایی گفت: یکی از برنامه هایم این است که به تمام صنایع پول می دهم تا هدیه ازدواج برای زوج های جوان تهیه کنند، جهیزیه جوانان را مهیا می کنم.

امنیت در البرز باید برقرار شود

محسن رضایی در ادامه تشریح برنامه هایش مسائل و مشکلات استان البرز را محور قرار داد و گفت: امنیت برای ما مهم است، شما شاهد بودید که دو نفر چاقوکش قهرمان این شهر مرحوم دادشی را به قتل رساندند، باید در این سرزمین امنیت برقرار شود، چرا باید کیف زنان و دختران در البرز دزدیده شود و روز روشن یکی کشته شود و کسی جرأت نداشته باشد حرفی بزند.

وی افزود: دولت من امنیت را در کوچه ها و خیابانها مستقر می کند و آرامش را به مردم باز می گرداند.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درحالی که میان فریادهای «درود بر رضایی، درود بر رضایی» هوادارانش با مکثی کوتاه دوباره ادامه داد: ما باید کاری کنیم که تعداد زندانیان و مراجعات به دادگستری ها کم شود، این همه پرونده در دادگستری ها وجود دارد، دولت ما تلاش می کند که تعداد مراجعات به دادگستری را کم کند و مردم آرامش داشته باشند.

برای بانوان مشاغل خانگی ایجاد می کنم

محسن رضایی گفت: یکی از برنامه های دولت ما ایجاد 5 میلیون کسب و کار خانگی در کشور ویژه بانوان خواهد بود، به این ترتیب که وام می دهیم، آموزش هم می دهیم، محصولات را به درب خانه ها تحویل داده و درآمد را داخل خانه ها می بریم.

کشاورزی را با یارانه سبز متحول می کنم

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در محور دیگری از صحبت هایش بر روی تقویت کشاورزی مانور داد و با طرح این سوال که مسئله کشاورزی چقدر برای ما مهم است؟ افزود: 15 سال در مجمع تشخیص مصلحت شاهد سیاست گذاری های اقتصادی بودم، از دولت خواستم تا جلوی واردات را بگیرد و به جایش کشاورزی را تقویت کند، اما این کار صورت نگرفت.

وی افزود: با یارانه سبز تحول بزرگی در حوزه های دامداری، باغداری، شیلات و... ایجاد می کنم.

رضایی در ادامه گفت: سهام عدالت را به خود مردم می دهم.

اسرار داروهای خارجی را از آن طرف می آوریم

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حوزه بهداشت و درمان هم وارد شد و بیان کرد: بهداشت و درمان برای ما بسیار مهم است، بیماران صعب العلاجی را در کشور داریم که به جهت تحریم ها و کمبود دارو با مشکلاتی مواجه هستند، به فضل پروردگار این مسئله را هم حل می کنیم.

وی افزود: سالها در جبهه نبرد تیر اندازی می کردیم و از پشت همان خاکریزها مسائل اجتماعی، فرهنگی و...کشور را اداره می کردیم. وقتی آن دوران با این مشکلات به اسرار امریکا نفوذ می کردیم و اطلاعات کسب می کردیم الان نمی توانیم اسرار داروها را از آن طرف بیاوریم؟

محسن رضایی گفت: هم اکنون مشکلات بهداشت و درمان عمده دغدغه مردم کشور است، چرا کسی باید فوت کند و جنازه اش یک هفته باید بیمارستان بماند؟ به این مسئله پایان می دهیم.

پول کشور به پای دلالی ها از بین رفت

رضایی با بیان اینکه اکثر صنایع خوابیده است، افزود: کلیه صاحبان صنایع ما به جهت اینکه پولی ندارند کارگران را بیرون کرده اند، پول کشور در راه دلالی از بین رفته است. ما در مرحله دوم یارانه ها به مردم پول می دهیم، دوباره کارگران را به کارخانه ها و صنایع باز می گردانیم تا چرخه کار در کشور به حرکت درآید.

کاری نکنید به زنان حکم جهاد بدهیم

وی در ادامه با اشاره به فرمایشات امام خمینی(ره) در دوران جنگ هشت ساله یادآور شد: در اواسط جنگ امام(ره) خطاب به امریکا عنوان کردند، کاری نکنید که به بانوان هم حکم جهاد بدهیم تا در کنار همسرانشان آنچنان درسی بدهند که هیچ گاه از یادتان نرود، چرا الان که دیگر خبری از جنگ نیست از توان عظیم بانوان استفاده نمی کنید؟

رضایی تأکید کرد: خیلی از بانوان در حال حاضر سرپرست خانوار هستند و بچه هایشان را خودشان بدون شغل و درامد بزرگ می کنند، ناموس و شرف ما کجا رفته؟ چرا بی تفاوت هستیم؟

مشکلات ایثار گران را حل می کنیم

محسن رضایی گفت: ایثارگران و جانبازان ما این همه زحمت کشیده اند اما وقتی مراجعه ای دارند از سر باز می شوند این ها سیاه نمایی نیست، ما برای حل مشکلات ایثار گران برنامه داریم.

کویرها را به طلا تبدیل می کنیم

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: من طلبی از ملت ندارم، افتخاری سربازی دارم، یک بار دیگر سرباز خودتان را امتحان کنید، من کویرها را برایتان به طلا تبدیل می کنم، نهضت خیزش مردم خواهی در دولت من سر برخواهد آورد و زنان و بانوان از فرصت های برابر بهره مند خواهند شد.

رضایی عنوان کرد: برخی فکر می کنند که بازنشستگان از کار افتاده اند، در حالی که آنها دریایی از علم هستند، از ظرفیت آنها در دولت ام استفاده می کنم، برای تمامی قشرها حتی نابینایان برنامه دارم، انقلابی عظیم را در عرصه های صنعت، کشاورزی و...برای آبادانی کشور به منصه ظهور می رسانم.

وی افزود: شعار ما یا ابوالفضل(ع) است، با توسل به ائمه اطهار(ع) و با ذکر یا ابوالفضل آب را در خیمه ها احیا می کنیم.

محسن رضایی در پایان خطاب به جوانان نیز گفت: جوانان خودتان را برای فتوحات بزرگ آماده کنید.

شامگاه دوشنبه تمامی مسیرهای منتهی به مسجد امام حسن عسگری(ع) در گلشهر به جهت سفر تبلیغاتی محسن رضایی به کرج مسدود شده بود و جمعیت زیادی در این محل مستقر شده بودند، وی بعد از سخنرانی خود با حرکت خیل جمعیت به میان مردم در خیابان آمد. جمع بیشماری از مردم گرد او حلقه زدند و با شعارهای هوادارانه محسن رضایی را تا مسیر خودرو همراهی کردند.