درآمدزایی برای شهرداری ها از ارکان مهم توسعه خدمات شهری قلمداد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک علی پناه شامگاه دوشنبه در جمع مردم به مناسبت انتخابات شوراهای اسلامی در رشت افزود: حضور حداکثری در انتخابات پیشرو یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی همچنین با اشاره به اهميت انتخابات شوراهاي اسلامي ويژگي هاي يک نامزد اصلح شورا را "آگاه به قوانين" و "متعهد بودن" عنوان کرد و اظهارداشت: شوراها مظهر خدمت به مردم هستند بنابراین در انتخابات نامزد اصلح باید بسیار دقت شود.

دبیر کمیته صرفه جویی گمرکات گیلان با اعلام اینکه شوراها باید دارای یک برنامه و شالکه عملیاتی و اجرایی باشند بر ضرورت تدوین سند توسعه شورای کلانشهر رشت تاکید کرد.

وی در ادامه به "اقتصاد شهری" و "مدیریت شهری" اشاره کرد و افزود: برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصاد شهری، توسعه درآمدهای پایدار شهری و گسترش حوزه های سرمایه گذاری به منظور بالا بردن درآمدهای شهری امری لازم و حیاتی است.

علی پناه تصریح کرد: منابع شهرداری از سه منبع از قبیل بودجه عمومی دولت، درآمد خدمات شهری و انتشار اوراق مشارکت تامین می شود.

وی همچنین اقتصاد شهری و درآمدزایی برای شهرداری ها را از ارکان مهم توسعه خدمات شهری قلمداد کرد و بر لزوم درآمدهای جدیدی برای شهرداری ها به ویژه شهرداری کلانشهر رشت تاکید کرد.

مدرس دوره های بنیادی بازار سرمایه در استان انتشار اوراق مشارکت یا اوراق مشارکت اسلامی(صکوک) را در تامین مالی پروژه های عمرانی شهرداری بسیار مهم توصیف کرد و گفت: تاکنون شهرداری و شورای اسلامی کلانشهر رشت وارد فاز عملیاتی و اجرایی این موضوع نشده و نتوانسته اند از اوراق صکوک استفاده کنند.

وی افزود: صکوک ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گرفته می شود.

علی پناه در ادامه هزینه اجرای پروژه های عمرانی در گیلان را چند برابر استان های دیگر دانست و اظهارداشت: با انتشار اوراق مشارکت و صکوک به راحتی می توان این مشکل را رفع کرد.

وی همچنین توریسم گردشگری را از دیگر مباحث اقتصاد شهری قلمداد کرد و بیان داشت: براي دستيابي به رشد اقتصادي و از بين رفتن اتكا به اقتصاد تك محصولي نفت بايد شاخصه هاي ديگري يافت تا از اين راه بتوان به اهداف برنامه هاي بلند مدت نظام دست پیدا کرد، يكي از اين شاخصه ها "جاذبه هاي گردشگري" است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه بر ضرورت گسترش فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی با توجه به ظرفیت و پتانسیل در اطراف و پیرامون شهرها تاکید کرد.