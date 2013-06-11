اعلام ظرفیت چهلمين دوره دستياری/ مهلت رفع نواقص سهميه هاي آزمون 

به گزارش خبرنگار مهر، كليه متقاضيان سهميه مازاد مناطق محروم، رزمندگان بورسيه نيروهاي مسلح، مازاد استعداد درخشان كه بدليل نقص مدارك، سهميه انتخابي آنها نامعتبر شناخته شده می توانند از طريق سايت مورد نظر و ورود به پرونده شخصي خود و با درج كد رهگيري، نسبت به رفع نقص و تكميل مدارك اقدام کنند.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، ظرفیت پذیرش در دوره های دستیاری پزشکی بیش از 2 هزار و 400 نفر اعلام شده است. بیشترین میزان ظرفیت به رشته بیماری های داخلی اختصاص دارد. همچنین کمترین ظرفیت پذیرش مربوط به رشته طب هوا و فضا است.

حداکثر ظرفیت اعلامی به صورت مازاد تخصیص یافته به متقاضیان سهمیه نیروهای مسلح 54 نفر است. سهمیه ظرفیت مازاد مناطق محروم نیز بیش از 660 اعلام شده است. سهمیه مناطق محروم در اجرای قانون عدالت آموزشی مصوب مجلس شورای اسلامی اعمال می شود و داوطلبان واجد شرایط با 80 درصد حدنصاب قبولی در رشته محل انتخابی می توانند از این سهمیه استفاده کنند.