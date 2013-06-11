تسريع در اتمام فرايند احيای دانشگاه علوم پزشکی ايران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر منصوری، دکتر امامی رضوی، دکتر حسنی، دکتر عين الهی، دکتر ابوالقاسمی ، دکتر اعتماديان در حضور وزیر بهداشت در جلسه کميته منتخب ماده 2 شورای گسترش وزارت بهداشت به اتفاق آرا بر ضرورت و غير قابل برگشت بودن فرايند احيای دانشگاه علوم پزشکی ايران تاکيد کرده و با توجه به تمايل اعضای هيات علمی و کارکنان هر سه دانشگاه خواستار تسريع در اتمام سريعتر فرايند احيای دانشگاه و جلوگيری از طولانی شدن اين فرايند شدند.

در اين جلسه مقرر شد با توجه به مبانی قانونی موجود، منابع مالی 9 ماهه سال 92 دانشگاه جداسازی و تامين شده و طی تعاملات مثبت با ديوان محاسبات مستندات مورد نياز جهت توجيه آن سازمان ارائه شود.

همچنین با توجه به آغاز فرايند پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی ايران در سال تحصيلی 93- 92 مقرر شد آزمون ارتقای دستیاری (رزيدنتی) در بيمارستانهای مستقل دانشگاه ايران توسط گروه مربوطه در دانشگاه و در گروههای مشترک با هماهنگی دو دانشگاه انجام شود.