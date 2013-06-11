رژه شعارها بر چهره همدان/ برنامه ها در حد حرف و شعار باقی نماند

به گزارش خبرنگار مهر، كمتر از دو روز به پايان مهلت تبليغات كانديداهاي انتخاباتي شورای شهر همدان وقت باقي است و در و ديوار شهر همدان همچنان از رقابت نفسگير هواداران گروه‌هاي مختلف حكايت دارد.

تنها با گشتي كوتاه در خيابان‌ها و معابر شهري همدان مي‌توان با هزاران شعار که بر پوسترها خودنمایی می کنند، برخورد به طوری که بخش عمده پوسترهاي موجود، روي شعارها تمركز دارند.

برخي چند شعار را به پوستر تبليغاتي خود اضافه كرده اند

در اين ميان هر نامزد انتخاباتي يك و برخي ديگر نيز حتي چند شعار را به پوستر تبليغاتي خود اضافه كرده اند كه هركدام از اين شعارها در نوع خود جالب است و حال و هواي ديگري به فضاي انتخابات بخشيده است.

در كنار برخی از اين شعارها، شعرهايي از برخي شاعران محبوب درج شده كه نوعي توضيح براي آن شعار محسوب مي‌شود.

اغلب شعارهای نامزدهای انتخاباتی برای راه یافتن به شورای شهر در این حوزه توجه به خواسته های مردمی است.

"شعاري ندارم، شهرم را دوست دارم"، "شهرمن ، من به تو مي‌انديشم" و "مي‌سازمت شهر من" از جمله شعارهايي است كه برخي از نامزدهاي انتخاباتي بر روي پوسترهاي خود عنوان كرده‌اند.

شعارهايي براي اولين بار انتخاب شده اند

در اين ميان شعارهايي هم ديده مي‌شود كه نامزدهاي انتخاباتي براي اولين بار آنها را انتخاب كرده‌اند كه از جذابيتي بيشتري نسبت به ساير شعارها برخوردار مي‌باشد.

اغلب اين شعارها به صورت شعر و يا جملاتي كوتاه و ادبي است و به گفته هواداران نامزدها استفاده از چنين شعارهايي مي‌تواند ميان نامزد تبليغاتي و فرد راي‌دهنده پيوندي ايجاد كند.

برخي از نامزدهاي انتخاباتي نيز پوسترهاي خود را به شعارهاي جدي مزين كرده‌اند كه در اين ميان مي‌توان به شعارهاي "شوراها تجلي حاكميت مردم بر سرنوشت خويش"، " در هر سمتي خدمت به مردم" و "تدبير، برنامه‌ريزي و توسعه پايدار" اشاره كرد.

تعدادي از نامزدهاي انتخاباتي نيز در شعارهاي خود از عمل‌گرايي گفته‌اند

تعدادي از نامزدهاي انتخاباتي نيز در شعارهاي خود از عمل‌گرايي گفته‌اند كه در اين ميان مي‌توان به شعارهايي نظير" فرد به عمل شناخته مي‌شود نه شعار" و " به عمل کار برآید به سخن گفتن نیست" اشاره كرد.

یک نامزد انتخاباتی با شعار" آمده ام، چرا که اراده مردم را باور دارم" پا به عرصه انتخاباتی گذاشته است.

این کاندیدای شورای شهر پیگیری رفع معضل بیکاری، بهره مندی از پتانسیلهای شهر، رفع مشکلات حاشیه نشینی، توجه به کمبود امکانات را به عنوان برخی برنامه های خود نام برده است.

یك نامزد دیگر نیز در حالی كه در عكس انتخاباتی خود دفتر و قلمی به دست دارد " تلاش برای ساختن همدان" را به عنوان شعار تبلیغی خود برگزیده است.

یكی دیگر از كاندیداهای این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در حالی كه با دست های خود در حال گفتگو است شعار"در اندیشه طرح نو" را به عنوان تبلیغ برای خود برگزیده است.

این داوطلب شورای شهر به شرح زندگینامه، عملكرد و برنامه های آتی خود در بروشورهای تبلیغی پرداخته است.

برخی ساده زیستی و تعامل بین مسئولان و مردم را رمز موفقیت می دانند

یك كاندیدای دیگر نیز به چاپ یك عكس ساده و معمولی در پوسترهای تبلیغی خود بسنده كرده است و ساده زیستی و تعامل بین مسئولان و مردم را رمز موفقیت عنوان كرده است.

یك نامزد دیگر با شعار "صداقت در عمل، سلامت در گفتار" یكی از برنامه های خود را دستیابی همدان به نقطه مطلوب اشتغال اعلام كرده است.

البته برخي از نامزدها نيز بر اين باورند كه شعارهاي انتخاباتي چندان تاثيرگذار نبوده و حتي ممكن است مردم به نامزدهايي كه شعارهايي را براي خود انتخاب كرده‌اند راي ندهند.

با اين وجود از نظر خيلي‌ها شعار همچنان به عنوان بهترين وسيله براي معرفي و كسب راي در ميان اغلب نامزدهاي انتخاباتي در استان همدان رواج يافته و امروز اندك نامزد انتخاباتي را مي‌توان يافت كه پوستر و يا ستادهاي انتخاباتي خود را با شعاري مزين نكرده باشد.

کاندیداها باید با ارائه برنامه انتخاباتی خود شور انتخابات را افزایش دهند

در همین خصوص یک کارشناس مسائل سیاسی معتقد است کاندیداها باید با ارائه برنامه انتخاباتی خود شور انتخابات را افزایش دهند اما برخی شعارهای کاندیداها غیرعملیاتی است و تاریخ مصرف آن تا انتخابات است.

افشین تیموری افزود: البته با اعلام برنامه های کاندیداها تا حدودی به شور انتخابات کمک می شود و حداقل در حرف و بیان مردم این علاقه دیده می شود.

وی با انتقاد از شعارهای غیر قابل تحقق از سوی برخی کاندیداها، عنوان کرد: مردم معتقدند که تاریخ مصرف برخی شعارها تا انتخابات است.

وی ادامه داد: شعار و وعده‌های انتخاباتی یکی از رویکردهای تبلیغاتی کاندیداهای شورای شهر همدان است که هر کدام برای ورود به این مهم، شعاری را برای خود بر می‌گزینند و هر کدام با این شعار‌ها شناخته می‌شوند.

شعار‌ها باید واقعی، قابل اجرا و در حیطه اختیارات باشد

وی گفت: افراد در انتخاب این جملات آزادند اما نکته اینجاست که این شعار‌ها باید واقعی، قابل اجرا و در حیطه اختیارات شخصی که برای انتخابات نامزد می‌شود، باشد.

تیموری تاکید کرد: هر نامزدی که برای هر انتخاباتی ثبت نام می‌کند باید بداند که شعار‌ها و وعده‌هایش باید بر اساس شرح وظیفه‌ای که در قانون تعریف شده، باشد.

وی گفت: همچنین طرح یک شعار به صرف زیبا بودن نمی‌تواند یک شعار انتخاباتی باشد چراکه این جملات وعده‌هایی محسوب می‌شوند که برای کاندیدا الزام آور است.

باید میان شعار انتخاباتی با برنامه و نیز وعده تفاوت قائل شد

وی اضافه کرد: گاهی یک شعار و وعده، یک قانون معطل مانده است و کاندیدا با طرح آن می‌تواند وعده انجام آن را بدهد، اما نمی‌تواند ادعا کند که یک شعار انتخاباتی است، لذا باید میان شعار انتخاباتی با برنامه و نیز وعده تفاوت قائل شد.

تیموری تاکید کرد:شعار انتخاباتی، منشور باور‌ها، اعتقادات و یا محور برنامه‌های کاندیدا محسوب می‌شود، اما وعده در واقع الزاماتی است که کاندیدا چنانچه با رای مردم انتخاب شود باید به آن‌ها عمل کند.

آنچه در این میان مسلم است اینکه انتخابات اعضای شورای شهر در دوره چهارم نیز باب شعار‌ها و وعده‌های انتخاباتی را باز کرده است.

نامزدهای احتمالی بیشتر از آنچه در این دوره برنامه ارائه دهند به شعار و وعده بسنده کرده اند، در حالی که با توجه به نامگذاری امسال به نام سال "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" تحقق این دو حماسه نیازمند کار و برنامه مدون است.

اما نکته حائز اهمیت دیگر در این شعار‌ها و وعده‌ها، غیر واقعی بودن و یا در برخی موارد غیر ممکن بودن و یا حتی خارج از حیطه اختیارات بودن آنها است!

درست است که تبلیغات انتخابات شوراهای شهر و روستا حال و هوایی خاص به شهر و دیار استان همدان بخشیده اما نباید با وعده های غیرممکن سعی در جمع آوری آرا داشت.

شور انتخاباتی شوراها هر چند زیر سایه انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است اما داغی آن همچنان در برخی از محافل غوغا می‌کند به طوری که به جز دو عضو فعلی شورای شهر همدان بقیه اعضا رقابتی نفس‌گیر با دیگر چهره‌های مطرح دارند.

حال باید منتظر بود و دید در این رقابت نفسگیر چه کسانی برنده خواهند شد..

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گزارش از: پروین قادری دانشمند