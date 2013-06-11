نامزدهای انتخاباتی به جای صنعت نفت بر گردشگری متمرکز شوند

علی اصغر توکلی به خبرنگار مهر گفت: گردشگری به جای نفت می تواند جایگزین شود و همه مسئولان نیز بر این موضوع واقفند اما هیچ کدام عمل نمی کنند بنابراین اگر نامزدهای انتخاباتی می خواهند کار درستی انجام دهند باید در این کار اهتمام بورزند.

وی ادامه داد: اگر کاندیداها نگاهشان را از صنعت نفت بردارند و حداقل 30 درصد از آن را به گردشگری معطوف کنند، صنعت گردشگری ایران را متحول می شود. بالاخره این کار باید از یک جا شروع شود ما هم می خواهیم جایگاه گردشگری در کشور مشخص شود چون هنوز نگاهی که به آن می شود، مناسب این صنعت نیست و هر کدام از مسئولان به جای توسعه، چوبی نیز لای چرخ این صنعت می کنند.

عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گفت: کاندیدا اعلام کنند که چرا توجه به صنعت گردشگری را همانند یک شعار می دانند و درباره آن برنامه هایشان را ارائه نکرده اند.