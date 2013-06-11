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۲۱ خرداد ۱۳۹۲، ۹:۴۲

مراد زاده اعلام کرد:

تداوم مقاوم سازی واحدهای مسکونی در سیستان و بلوچستان/ 75499 واحد روستایی احداث شد

تداوم مقاوم سازی واحدهای مسکونی در سیستان و بلوچستان/ 75499 واحد روستایی احداث شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان از احداث 75 هزار و 499 واحد مسکونی روستایی از ابتدای تاسیس این نهاد در استان خبر داد.

عبدالرضا مراد زاده در گفتگو با مهر اظهار داشت:  ساخت این تعداد واحد مسکونی نقطه عطفی در تاریخ استان محسوب شده و باعث احیای مجدد روستاها شده است.

وی با بیان اینکه در گذشته بیش از 87 درصد از واحدهای مسکونی در استان فرسوده و غیرمقاوم بوده است ادامه داد: این پدیده علاوه بر آسیب پذیر کردن بسیاری از منازل روستایی در مقابل سوانح طبیعی  موجب کوچ  روستاییان به شهرهای مختلف استان شده بود.

وی افزود: به همین منظور طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی در راستای نوسازی واحدهای مسکونی و مقاوم ساز ی آنان در طی سال های گذشته از اولویت های این نهاد در دستور کار قرار داشته است به گونه ای که در زلزله اخیر سراوان هیچگونه آسیبی به واحدهای احداثی توسط این نهاد گزارش نشد.

وی با اشاره به اینکه احداث مسکن مهر در شهر های استان نیز با تلاش بیشتری ادامه دارد گفت: احداث مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر ادامه دارد  و تاکنون هزار و 470 واحد مسکونی در این راستا  به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه برای احداث  3 هزار و 672 واحد مسکونی پروانه ساخت صادر شده است افزود: در حال حاضر  پی سازی 3 هزار و 288 واحد مسکونی و احداث اسکلت 2 هزار و 829واحد مسکونی در استان به پایان رسیده است.

 

کد مطلب 2073537

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