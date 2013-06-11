احمدی نژاد از جلیلی حمایت نمی کند/ رئیس جمهور: رأیم محرمانه است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، محمود احمدی نژاد صبح امروز سه شنبه در سفر به خوزستان در جمع خبرنگاران در خصوص شائبه حمایتش از سعید جلیلی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: من خادم ملت هستم و از هیچ یک از افرادی که در عرصه انتخابات هستم حمایت نمی کنم.



وی با بیان اینکه رایم محرمانه است افزود: مسائلی که در این خصوص منتشر می شود صحت ندارد و اصولا در دولت من به هیچ وجه چنین بحثی در خصوص حمایت از نامزدی خاصی وحود ندارد. من يک راي دارم که فقط خودم از آن اطلاع دارم.



به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد صبح امروز به منظور افتتاح مرکز تحقيقات و مديريت آب و هوا و تغييرات اقليمي خوزستان در شهرستان حمیدیه وارد این استان شد و بعد از آن بلافاصله به استان ایلام می رود.





